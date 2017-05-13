Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
94996
ALTIN
140.934
DOLAR
3.5695
STERLIN
4.5987
EURO
3.8991
Kahve içmek 55 bin lira
Kahve içmek 55 bin lira
Irmak “İyi Hisset"ti
Irmak “İyi Hisset"ti
İsrail Filistinli bir genci öldürdü
İsrail Filistinli bir genci öldürdü
Annem toprak - kızım toprak
TOPRAK ANA GÜNÜN KUTLU OLSUN…
Cem İlkel finalde
Cem İlkel finalde

Kahve içmek 55 bin lira

Kahramanmaraş'ta bir kuyumcunun, fincan, şekerlik ve tepsiden oluşan 22 ayar altınla kapladığı takım 55 bin liraya alıcı bekliyor.

Kahve içmek 55 bin lira

Kahramanmaraş'ta bir kuyumcunun, fincan, şekerlik ve tepsiden oluşan 22 ayar altınla kapladığı takım 55 bin liraya alıcı bekliyor.

13 Mayıs 2017 Cumartesi 17:02
40 Okunma
Kahve içmek 55 bin lira

Kahramanmaraş'ta bir kuyumcu, 22 ayar altınla kaplayıp zümrüt taşlarla süslediği kahve takımını 55 bin liradan satışa çıkardı. 

Kuyumculuk sektöründe İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer alması nedeniyle "Altın Şehir" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş'ta, altın işleme işiyle uğraşan Hacı Öz'ün birbirinden farklı eserleri, görenleri büyülüyor.

Öz, "13. Ortadoğu Kahramanmaraş Altın Mücevher ve Gümüş Fuarı"na birçok farklı eserin yanı sıra altınla kaplayıp mücevherler ile bezediği kahve takımıyla katıldı. 2 fincan ve birer şekerlik ile tepsiden oluşan, etrafı 22 ayar altınla kaplanıp zümrüt taşlarla süslenen kahve takımı, fuarda yoğun ilgi görüyor.

Hacı Öz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ürünü 22 ayar altından telkari sanatıyla 1 ayda el emeği göz nuruyla tamamladıklarını söyledi.

Telkari sanatının yanında zümrüt taşlarıyla çalışmayı taçlandırdıklarını dile getiren Öz, şunları kaydetti:

"Makinanın olmadığı bir el sanatını tercih ettik. 1 ay gibi bir süremizi aldı. Yaklaşık 300 gram ağırlığı geliyor. İki fincan, 1 şekerlik ve tepsiyle 55 bin liraya kahve içilir. Yani bu çalışmayla 55 bin liraya kahve içilir diyoruz. Bir çift gelecek 55 bin liraya bununla kahve içecek. Özel bir kahve içmiş olacaklar. Bir eşi benzeri daha belki de olmayacak. 'Kahvenin 40 yıl hatırı var' derler, bundan içersek o kahvenin hatırı ne kadar olur bilmiyorum. Artık yıl koymaya da gerek kalmaz zannediyorum. Ömür boyu unutulmaz bence."

Öz, fuarlar için bu tarz sanat eserleri yaptıklarını, gelen müşterilerin de dikkatini çektiğini vurguladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Altın ŞehirKahramanmaraş22 Ayar AltınZümrüt Taşlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da kadınlara özel bir ilk
İstanbul'da kadınlara özel bir ilk
Türk Kızılayı Ramazan'da Afrika'da 9 milyon insana ulaşacak
Türk Kızılayı Ramazan'da Afrika'da 9 milyon insana ulaşacak
IDEF'e yerli ürünler damga vurdu
IDEF'e yerli ürünler damga vurdu
"Hepimizin başı sağ olsun"
"Hepimizin başı sağ olsun"
"99 belediye görevlendirmelerle hizmet edebilir hale geldi"
"99 belediye görevlendirmelerle hizmet edebilir hale geldi"
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden açıklama
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden açıklama

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ