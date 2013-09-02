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Kahramanmaraş'ta "stratejik birlik" göreve hazır

Patriot Sistemleri Alman Harekat Birliği Komutanı Albay Bernd Stöckmann, "Suriye'den gelebilecek olası bir füze saldırısında gelen mermiyi havada parçalar imha ederiz" dedi

Kahramanmaraş'ta "stratejik birlik" göreve hazır

Patriot Sistemleri Alman Harekat Birliği Komutanı Albay Bernd Stöckmann, "Suriye'den gelebilecek olası bir füze saldırısında gelen mermiyi havada parçalar imha ederiz" dedi

02 Eylül 2013 Pazartesi 14:49
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Kahramanmaraş'ta

KAHRAMANMARAŞ - Patriot Sistemleri Alman Harekat Birliği Komutanı Albay Bernd Stöckmann, "Suriye'den gelebilecek olası bir füze saldırısında gelen mermiyi havada parçalar imha ederiz" dedi.

Türkiye'nin NATO'dan talebi üzerine Kahramanmaraş'taki Gazi Kışlası'na kurulan patriot hava savunma sistemi 7 aydır aktif çalışıyor. Suriye'ye askeri müdahale tartışmalarının ardından gözler Türkiye'ye konuşlandırılan hava savunma sistemlerine çevrildi. Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adana'ya kurulan sistem, bölgedeki hareketlilik nedeniyle 24 saat hazır halde tutuluyor. 

Stöckmann, AA muhabirine yaptığı açıklamada, davet üzerine geldikleri kentte tek görevlerinin halkı korumak olduğunu söyledi. Birlikte 300 askerin bulunduğunu anımsatan Stöckmann, önemli bir görevi üstlendiklerine inandığını belirtti.

Hava sahasının radarla takibinin devam ettiğini dile getiren Stöckmann, "7 gün 24 saat halkı korumaya her zaman hazırız. Birlik olarak şu anda rotasyonun içerisindeyiz. Her şey normal ve hazırlanan plana göre gidiyor. Buraya geldiğimiz ilk günden beri hep hazırız. Ayrıca patroit sisteminin bu görev için en iyisi olduğunu düşünüyorum. Askerlerimiz eğitimlerini alarak birliğe geldiler" şeklinde konuştu.

Askerlerinin göreve her zaman hazır olduğunu vurgulayan Stöckmann, "Suriye'den gelebilecek olası bir füze saldırısında gelen mermiyi havada parçalar imha ederiz. Çünkü patroit sistemimiz yapılacak olası bir saldırı için en uygun kabiliyete sahiptir" ifadesini kullandı.

Stöckmann, Kahramanmaraşlıları aileleri gibi gördüklerini, kendilerini de onların bir parçası hissedip halkı koruma görevini eksiksiz yerine getirdilerini de sözlerine ekledi.

AA

Son Güncelleme: 02.09.2013 14:50
Anahtar Kelimeler:
Patriot
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