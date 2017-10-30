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Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY operasyonu: 11 gözaltı

Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY operasyonu: 11 gözaltı

Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.

30 Ekim 2017 Pazartesi 13:55
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Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY operasyonu: 11 gözaltı

Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel sektör çalışanı ile meslekten ihraç olan askeri personel, sağlık memuru ve öğretmen gibi değişik meslek gruplarından kişilerin de aralarında yer aldığı 2'si kadın 11 kişi gözaltına alındı.

Ekipler, zanlıların evlerinde ele geçirilen çok sayıda dijital malzemeye incelenmek üzere el koydu.

Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

AA

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşFETÖ
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