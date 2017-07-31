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Kahramanmaraş'ta 'ByLock' operasyonu

Kahramanmaraş'ta ByLock kullandıkları iddiasıyla aralarında meslekten ihraç edilen kamu görevlileri ve esnafın da bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta 'ByLock' operasyonu

Kahramanmaraş'ta ByLock kullandıkları iddiasıyla aralarında meslekten ihraç edilen kamu görevlileri ve esnafın da bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 13:35
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Kahramanmaraş'ta 'ByLock' operasyonu

Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullandıkları öne sürülen 25 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen, daha önce meslekten ihraç edilen kamu görevlileri, özel sektör çalışanları ve esnafın da aralarında yer aldığı 25 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

AA

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşFETÖ
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