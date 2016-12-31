Açıklamada, Kahraman'ın tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edildiği bildirildi.
"Inflamatuor Abdominal Aort Anevrizması" teşhisi konulan Kahraman, dün yaklaşık 5 saat süren bir operasyon geçirmişti.
'Uluslararası düzenin fiilen yıkılmasına...
FETÖ operasyonunda 8 akademisyen tutuklandı
Terör mağduru aileler yeni yıla umutla giriyor
DEAŞ'ın sözde emirlerinden Ebu Ensari öldürüldü
Kahraman'ın sağlık durumu normal seyrediyor
Sivas'taki FETÖ/PDY operasyonunda 5 tutuklama
İhraç edilen 233 hakim ve savcının itirazına...
Başkentte karla mücadele
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!