Güven Hastanesinden yapılan açıklamada,

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'

ın dün yapılan ameliyat sonrasında geceyi yoğun bakım ünitesinde geçirdiği kaydedilerek, "Süreç normal seyretmiş ve ek bir sağlık sorunu yaşanmamıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Kahraman'ın tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edildiği bildirildi.

"Inflamatuor Abdominal Aort Anevrizması" teşhisi konulan Kahraman, dün yaklaşık 5 saat süren bir operasyon geçirmişti.

AA