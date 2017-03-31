KAHRAMANIN ANNESİ VEFAT ETTİ

NİĞDE Anne Fadimana Halisdemir (69) Aşağı Kayabaşı Mahallesi'ndeki kızının evinde rahatsızlandı. Eve gelen sağlık ekipleri, buradaki müdahalenin ardından anne Halisdemir'i, oğlunun adını taşıyan Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Halisdemir, tüm müdaheleye rağmen kurtarılamadı. Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve diğer ilgililer, hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Vali Peynircioğlu, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'in annesi Fadimana Halisdemir, kalbi durmuş vaziyette ambulansla hasteneye getirildi. Buraya intikal ettiğinde kalbinin durduğunu doktorlar beyan etti. Kalp krizi olduğundan şüpheleniliyor. Bir saatten daha fazla hem elle hem makineyle müdahale edilip kalp masajı yapıldı ancak kurtarılamadı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." diye konuştu. Peynircioğlu, Fadimana Halisdemir'in cenazesinin yarın cuma namazı sonrası Bor ilçesine Çukurkuyu beldesinde, oğlu şehit Ömer Halisdemir'in kabrinin de bulunduğu mezarlıkta defnedilmesinin planlandığını bildirdi. Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit edilmişti.AA