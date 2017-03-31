Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 10°
Açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
89282
ALTIN
145.897
DOLAR
3.6363
STERLIN
4.5532
EURO
3.8917
Mersin'de çilek hasadı
Mersin'de çilek hasadı
4,5G 1 yaşında
4,5G 1 yaşında
'1001 Hatim Duası' geleneği
'1001 Hatim Duası' geleneği
Çaykur'a 1500 işçi alınacak
Çaykur'a 1500 işçi alınacak
Nadal yarı finalde
Nadal yarı finalde

KAHRAMANIN ANNESİ VEFAT ETTİ

Şehit Ömer Halisdemir'in annesi vefat etti FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in annesi Fadimana Halisdemir hayatını kaybetti.

KAHRAMANIN ANNESİ VEFAT ETTİ

Şehit Ömer Halisdemir'in annesi vefat etti FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in annesi Fadimana Halisdemir hayatını kaybetti.

31 Mart 2017 Cuma 00:02
15 Okunma
KAHRAMANIN ANNESİ VEFAT ETTİ

NİĞDE Anne Fadimana Halisdemir (69) Aşağı Kayabaşı Mahallesi'ndeki kızının evinde rahatsızlandı. Eve gelen sağlık ekipleri, buradaki müdahalenin ardından anne Halisdemir'i, oğlunun adını taşıyan Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Halisdemir, tüm müdaheleye rağmen kurtarılamadı. Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve diğer ilgililer, hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Vali Peynircioğlu, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'in annesi Fadimana Halisdemir, kalbi durmuş vaziyette ambulansla hasteneye getirildi. Buraya intikal ettiğinde kalbinin durduğunu doktorlar beyan etti. Kalp krizi olduğundan şüpheleniliyor. Bir saatten daha fazla hem elle hem makineyle müdahale edilip kalp masajı yapıldı ancak kurtarılamadı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." diye konuştu. Peynircioğlu, Fadimana Halisdemir'in cenazesinin yarın cuma namazı sonrası Bor ilçesine Çukurkuyu beldesinde, oğlu şehit Ömer Halisdemir'in kabrinin de bulunduğu mezarlıkta defnedilmesinin planlandığını bildirdi. Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit edilmişti.AA

AA

Anahtar Kelimeler:
15 TEMMUZ DARBECİLERİHalisdemirTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ATO sicil belgelerini internetten verecek
ATO sicil belgelerini internetten verecek
TUSAŞ'ın 6 eski çalışanı FETÖ'den tutuklandı
TUSAŞ'ın 6 eski çalışanı FETÖ'den tutuklandı
'Ne olmuş telefonumda ByLock varsa'
'Ne olmuş telefonumda ByLock varsa'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Erzurum programı ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Erzurum programı ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hemşehrilik beratı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hemşehrilik beratı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ