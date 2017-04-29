Kadıralak Yaylası 'mavi yıldız'larla süslendi

İlkbaharın gelişiyle yeşilin binbir tonunu sunmaya başlayan Doğu Karadeniz yaylaları, ziyaretçilerine adeta renk şöleni yaşatıyor.

Tonya ilçe merkezine 9 kilometre uzaklıkta, bin 300 metre yüksekliğindeki Kadıralak Yaylası, her yıl nisan ayında ''mavi zakkum'' olarak da isimlendirilen ''mavi yıldız'' çiçeklerinin açmasıyla eşsiz bir manzara sunuyor.

Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan ince uzun yapraklı "mavi yıldız" çiçeği, Uluslararası Bern Sözleşmesi gereği Türkiye'nin korumakla yükümlü olduğu bitkiler arasında yer alıyor.

Nisan ayının ilk haftasından itibaren açmaya başlayan ve bir ay süreyle Kadıralak Yaylası'nı adeta maviye boyayan çiçeği görmek ve fotoğraflamak isteyenler, havaların ısınması ile yaylada yoğunluğa neden oluyor.

Her geçen yıl adından söz ettiren yayla, fotoğraf sanatçılarının da bu tarihlerde ilk duraklarından biri haline geldi. Güzellikleri ve eşsiz manzarası için yaylaya gelen fotoğrafçılar, sabah saatlerinden gün batımına kadar mavi yıldız çiçeğini farklı açılardan görüntülemeye çalışıyor.

Öte yandan, çiftçilik ve hayvancılık yaparak geçimlerini sağlayan yayla sakinleri da hayvanlarının kışlık yiyeceklerinin temini için arazide gübreleme çalışmalarını sürdürüyor.