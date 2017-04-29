Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 24°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
94655
ALTIN
144.798
DOLAR
3.5508
STERLIN
4.6008
EURO
3.8707
CHP'den 1 Mayıs genelgesi
CHP'den 1 Mayıs genelgesi
Sevil Esen'den yeni albüm geliyor
Sevil Esen'den yeni albüm geliyor
Banvit ilk peşinde
Banvit ilk peşinde
'Doğa dostu kalem'
'Doğa dostu kalem'
Hazinede 4,5G bereketi
Hazinede 4,5G bereketi

Kadıralak Yaylası 'mavi yıldız'larla süslendi

Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Kadıralak Yaylası'nda her yıl nisan ayında açmaya başlayan "mavi yıldız" isimli çiçekler, toprağı adeta mavi örtü ile kapladı.

Kadıralak Yaylası 'mavi yıldız'larla süslendi

Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Kadıralak Yaylası'nda her yıl nisan ayında açmaya başlayan "mavi yıldız" isimli çiçekler, toprağı adeta mavi örtü ile kapladı.

29 Nisan 2017 Cumartesi 14:53
34 Okunma
Kadıralak Yaylası 'mavi yıldız'larla süslendi

İlkbaharın gelişiyle yeşilin binbir tonunu sunmaya başlayan Doğu Karadeniz yaylaları, ziyaretçilerine adeta renk şöleni yaşatıyor.

Tonya ilçe merkezine 9 kilometre uzaklıkta, bin 300 metre yüksekliğindeki Kadıralak Yaylası, her yıl nisan ayında ''mavi zakkum'' olarak da isimlendirilen ''mavi yıldız'' çiçeklerinin açmasıyla eşsiz bir manzara sunuyor.

Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan ince uzun yapraklı "mavi yıldız" çiçeği, Uluslararası Bern Sözleşmesi gereği Türkiye'nin korumakla yükümlü olduğu bitkiler arasında yer alıyor.

Nisan ayının ilk haftasından itibaren açmaya başlayan ve bir ay süreyle Kadıralak Yaylası'nı adeta maviye boyayan çiçeği görmek ve fotoğraflamak isteyenler, havaların ısınması ile yaylada yoğunluğa neden oluyor.

Her geçen yıl adından söz ettiren yayla, fotoğraf sanatçılarının da bu tarihlerde ilk duraklarından biri haline geldi. Güzellikleri ve eşsiz manzarası için yaylaya gelen fotoğrafçılar, sabah saatlerinden gün batımına kadar mavi yıldız çiçeğini farklı açılardan görüntülemeye çalışıyor.

Öte yandan, çiftçilik ve hayvancılık yaparak geçimlerini sağlayan yayla sakinleri da hayvanlarının kışlık yiyeceklerinin temini için arazide gübreleme çalışmalarını sürdürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
TonyaKadıralak YaylasıUluslararası Bern SözleşmesiMavi ZakkumMavi Yıldız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu Davayı, Tarihe Yazanlar Kazanacaktır
Bu Davayı, Tarihe Yazanlar Kazanacaktır
FETÖ'nün 'üniversite abileri'ne operasyon: 14 gözaltı
FETÖ'nün 'üniversite abileri'ne operasyon: 14 gözaltı
Bartın merkezli FETÖ/PDY soruşturmasında 6 kişi tutuklandı
Bartın merkezli FETÖ/PDY soruşturmasında 6 kişi tutuklandı
"Osmanlı Barışı uygulamasından insanlığın çıkaracağı çok ders var"
"Osmanlı Barışı uygulamasından insanlığın çıkaracağı çok ders var"
Nisan ayında kayak yarışması
Nisan ayında kayak yarışması
1 Mayıs'ı provoke edeceği iddia edilen 2 DHKP/C üyesi gözaltına alındı
1 Mayıs'ı provoke edeceği iddia edilen 2 DHKP/C üyesi gözaltına alındı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ