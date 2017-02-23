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Kadınların başaramayacağı iş yoktur

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, "Eşit imkan ve fırsatlara ulaştığı takdirde, kadınların başaramayacağı, üstesinden gelemeyeceği hiçbir iş yoktur." dedi.

Kadınların başaramayacağı iş yoktur

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, "Eşit imkan ve fırsatlara ulaştığı takdirde, kadınların başaramayacağı, üstesinden gelemeyeceği hiçbir iş yoktur." dedi.

23 Şubat 2017 Perşembe 12:26
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Kadınların başaramayacağı iş yoktur

İSTANBUL - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Birleşmiş Milletler ve Dünya Ticaret Örgütünün ortak kuruluşu Uluslararası Ticaret Merkezi ile Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ev sahipliğinde, Ekonomi Bakanlığının iş birliğinde gerçekleştirilen Kadın Tedarikçiler Sergi ve Forumu'nda konuştu.

KAGİDER'E etkinlik için teşekkür eden Kaya, "Bizim medeniyet birikimimizin merkezinde kadın vardır. Kadın olmadan aile, aile olmadan bir toplumun var olması mümkün değildir. Güçlü ve müreffeh toplumlar inşa etmek, sosyal adaleti tesis etmek istiyorsak, kadının statüsünü güçlendirmek zorundayız. Bunun için eğitimden kültüre, siyasetten girişimciliğe, hayatın her alanında kadınlarımızın mücadelesine destek vermek ve fırsat eşitliğini sağlamak durumundayız." ifadelerini kullandı.

Kaya, kadınların siyasette, iş dünyasında, sivil toplum çalışmalarında daha aktif olduğunu belirterek, ekonomik, kültürel ve siyasal gelişmelere bakıldığında kadınların her alandaki varlığının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

'Eğitim seviyesi yükseldikçe kadının istihdamdaki payı artıyor'

Liderlik gibi girişimciliğin de iyi bir eğitim, tecrübe ve birikimle öğrenilebileceğini dile getiren Kaya, "Eşit imkan ve fırsatlara ulaştığı takdirde, kadınların başaramayacağı, üstesinden gelemeyeceği hiçbir iş yoktur. Eğitim seviyesi yükseldikçe kadının istihdamdaki payının arttığını, toplumda daha çok söz sahibi olduğunu görüyoruz. Bu konudaki her türlü çabayı, gayreti ve özveriyi önemli ve değerli buluyorum. Bu alanda atılan her adımı yürekten destekliyorum." değerlendirmesini yaptı.

Kadınların girişimci potansiyelinin ortaya çıkarılması gerektiğine vurgu yapan Kaya, şunları kaydetti:

"Kadın istihdamı ve kadın girişimciliğinin desteklenmesine özel bir önem veriyoruz. Zira bizim için, yoksulluk ve kadın asla yan yana gelmesini istemediğimiz iki kavramdır. Türkiye olarak son 15 yılda kadın hakları ve kadınların toplumsal statüsünün iyileştirilmesi adına da çok önemli mesafeler aldık. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Türkiye'ye genelde eleştirel bakmayı alışkanlık edinmiş Avrupa Birliği ilerleme raporlarından birinde aynen şöyle diyor; 'AK Parti iktidarının kadın hakları ve kadının toplumsal statüsünün iyileştirilmesi adına hayata geçirdiği yasal düzenlemelerin her biri birer reform niteliğindedir.' Yürüttüğümüz çalışmalarla 2005'te yüzde 20,7 olan kadınların istihdam oranı yüzde 28,3'e ulaşmıştır. Kadınların iş gücüne katılım oranı ise yüzde 33,5. Ulusal İstihdam Stratejisi'nde 2023 hedefimiz, kadınların istihdam oranını yüzde 41'e çıkarmak."

AA

Anahtar Kelimeler:
Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanı KayaKadın
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