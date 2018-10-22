Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
sisli
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96678
ALTIN
222.478
DOLAR
5.6502
STERLİN
7.3587
EURO
6.5073
“Cam Kenarı” Karma Resim Sergisi
‘Cam Kenarı’ Resim Sergisi
Bursa'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü
Bursa'da otomobil bariyerlere çarptı: 1...
Van'da fuhuş operasyonu
Van'da fuhuş operasyonu
Eskişehir'de asayiş uygulaması
Eskişehir'de asayiş uygulaması
Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu
Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu

Kadınlar için başlattıkları proje sayesinde kendi hayaline kavuştu

Gaziantep'te Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yapan 42 yaşındaki Suna Sertpolat, kurumda başlattıkları "kadınların hayatına dokunmayı" amaçlayan "7'den 77'ye Okullu Olduk" projesiyle kendi hayallerini de gerçekleştirdi.

Kadınlar için başlattıkları proje sayesinde kendi hayaline kavuştu

Gaziantep'te Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yapan 42 yaşındaki Suna Sertpolat, kurumda başlattıkları "kadınların hayatına dokunmayı" amaçlayan "7'den 77'ye Okullu Olduk" projesiyle kendi hayallerini de gerçekleştirdi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 12:24
0 Okunma
Kadınlar için başlattıkları proje sayesinde kendi hayaline kavuştu

Gaziantep'te 12 yıldır idarecilik yapan 42 yaşındaki Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi Müdürü Suna Sertpolat, kadınlara örnek olmak için başladığı hukuk fakültesini başarıyla tamamladı.

Kadınlarla ilgili çeşitli eğitim çalışmaları yapan Suna Sertpolat, 2010'da kurumda başlattıkları "7'den 77'ye Okullu Olduk " projesiyle kendi hayalleri için de bir adım attı. Kadınlara örnek olabilmek için önce yüksek lisansa başlayan Sertpolat, daha sonra hukuk fakültesine girdi.

Ailesinin ve iş arkadaşlarının da desteğiyle Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki 4 yıllık eğitimini tamamlayan Sertpolat, 1 yıllık stajın ardından ara verdiği görevinin başına döndü.

Proje sayesinde lise yıllarındaki hayalini gerçekleştiren Sertpolat, kadınlara örnek olmanın gururunu yaşıyor.

Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi Müdürü Suna Sertpolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınıf öğretmenliği mezunu olduğunu, 12 yıldır idarecilik yaptığını aktardı.

Halk eğitim merkezi müdürlüklerinin birçok alanda insanların hayatlarına dokunduğunu vurgulayan Sertpolat, meslek edindirme kurslarından sanat kurslarına kadar birçok alanda hizmetlerinin bulunduğunu söyledi.

Sertpolat, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına açıköğretim imkanı sunduklarını belirterek, kadınlar için başlattıkları "7'den 77'ye Okullu Olduk" projesinin kendi hayatında da bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

"Kendimi geliştirmek adına yaptığım bu işlerden haz duydum"

Fırsat eşitliği anlamında kadınlara yönelik projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Sertpolat, şöyle devam etti:

"Kenar mahallelerde, köylerde eğitimini yarıda bırakmış 800 kadına ulaştık. Açık ortaokul ve liseye kayıtlarını yaptık. Servislerle sınavlara getirip götürdük, kitaplarını evlerine gönderdik. Bunu yaparken de çok güzel bir kitleyle karşılaştık. Proje içerisinde çeşitli seminerler, eğitimler verdim. Kadınlar yaşadıkları zorlukları anlattıklarında 'Yapabilirsiniz' demek için örnek olmak gerektiğini düşündüm. İki çocuk annesiyim, kurum müdürüyüm. 'Ben yapıyorsam siz de yapabilirsiniz' demek için yüksek lisansa başladım. Tez yazdım, eğitimle ilgili çalışmalar yaptım. Kendimi geliştirmek adına yaptığım bu işlerden haz duydum. Sonrasında 'Lisedeki hayalim olan hukuk fakültesi olabilir mi' diye düşündüm. 'Tekrar deneyebilirim' dedim ve başardım."

"Başarılarım kadınları hırslandırdı"

Üniversiteye başladıktan sonra yaşadıklarını paylaşmaya devam ettiğini kaydeden Sertpolat, "Yaptıklarımı seminerlerde anlattım. 'Zor görünebilir ama yapabilirsiniz' dedim. Seminerlerim daha hareketli geçmeye, insanlar ilgi duymaya başladı. Kadınların daha hırsla sarıldıklarını gördüm ve bu süreçte liseyi bitirip üniversiteye giren kadınlarımız oldu. Bu gerçekten mutluluk verici. 'Ben yapıyorsam siz de yapabilirsiniz' demek için yola çıkmıştım. Hem onlara örnek oldum hem de lise hayalimi gerçekleştirdim." diye konuştu.

Sertpolat, okul döneminde yaşadıkları zorluklara değinerek, genç yaştaki öğrencilerle okumanın farklı bir deneyim olduğunu dile getirdi.

Eğitim sürecinde ailesinden ve çevresinden çok büyük destekler aldığını ifade eden Sertpolat, "En büyük destekçim eşim oldu. Bu eğitimler noktasında çocuklarla ilgilendi. Özellikle sınav dönemlerimde kızımın saçını örmeye bile vaktim olmuyordu. Babasıyla internetten saç örme teknikleri öğrenmişler. Eşim bunun gibi her anlamda destek oldu. İhtiyacım olduğunda ailem her zaman yanımdaydı. Büyük bir ekiple başardım. İsteyen herkes başarabilir." şeklinde konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
GaziantepŞehitkamil Halk Eğitim Merkezi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Yeni Havalimanı THY'nin uçuş noktaları arasına eklendi
İstanbul Yeni Havalimanı THY'nin uçuş noktaları arasına eklendi
İstanbul Yeni Havalimanı ilkleriyle tarihe geçecek
İstanbul Yeni Havalimanı ilkleriyle tarihe geçecek
Ankara'ya yeni adalet sarayı yolda
Ankara'ya yeni adalet sarayı yolda
Gaziantep'te havaya ateş açan asker gözaltına alındı
Gaziantep'te havaya ateş açan asker gözaltına alındı
Başkentte 'Akıllı Park' projesi hayata geçecek
Başkentte 'Akıllı Park' projesi hayata geçecek
Fırat Kalkanı Harekatı şehidinin adı Bilgi Evi'nde yaşatılacak
Fırat Kalkanı Harekatı şehidinin adı Bilgi Evi'nde yaşatılacak
İzmir Barosu başkanlık için oy kullanıyor
İzmir Barosu başkanlık için oy kullanıyor
"Her insanımız kitapla okumakla kalemiyle birlikte olsun"
"Her insanımız kitapla okumakla kalemiyle birlikte olsun"
'Denizin kırmızı etli balığı'na rağbet
'Denizin kırmızı etli balığı'na rağbet

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ