Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, tarihten aldıkları ilhamla, kadını değersizleştiren, ötekileştiren her türlü anlayışı reddettiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlattığımız bu anlayış değişikliği sayesinde, kadınlarımız için birbirinden önemli kazanımlar elde ettik." dedi.

Kaya, Üsküdar Belediyesi tarafından Adile Sultan Sarayı'nda düzenlenen "İz Bırakan Kadınlar Zirvesi"nin açılışında yaptığı konuşmada, hayatta kadının izinin, damgasının olmadığı bir alanın bulunmadığını söyledi.

Kadının, dünyayı daha güzel, daha anlamlı kıldığını dile getiren Kaya, "Burada bugün, yaşadığınız farklı coğrafyalarda insanlığa değer katan örnek çalışmalarıyla dünya kadınlarının sesi olmuş değerli kadınlarımız var. Kadın emeğinin, kadın özgürlüğünün sesi oldunuz. Toplumsal zihniyet dönüşümünün gerçekleşmesinde öncü kadınlar oldunuz." diye konuştu.

Kaya, Allah'ın, insanı birbirini tamamlayan, seven, destekleyen ve koruyan iki cins olarak yarattığını ifade ederek, kadının, yeryüzündeki varlığın ilk nüvesi, aile ocağı içinde yükselen sevgi ve merhametin kaynağı olduğunu, modern çağın getirdiği baş döndürücü değişimi anlamaya çalışırken, ufuk açacak şeyin, bu temel hakikat olduğuna işaret etti.

Bu temel hakikate yüz çeviren her anlayışın kadını değersizleştirip, ötekileştirdiğini vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Bizler tarihten aldığımız ilhamla, kadını değersizleştiren, kadını ötekileştiren her türlü anlayışı reddediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlattığımız bu anlayış değişikliği sayesinde, kadınlarımız için birbirinden önemli kazanımlar elde ettik. Anayasa ve yasalarda yaptığımız değişikliklerle kadına pozitif ayrımcılığı getirdik. Kadının siyasette ve karar alma mekanizmalarındaki rolünü güçlendirdik. Cumhurbaşkanımız, uyguladığı demokratikleşme adımlarıyla kadınların siyasette, yönetimde, iş hayatında en büyük engel olarak karşısında duran başörtüsü meselesini çözüme kavuşturmuştur. Darbe girişimlerine rağmen kararlı duruşunu hiç bozmamış, inandığı dava uğruna onurlu bir mücadele ortaya koymuştur. 'Milletin verdiği izni kimsenin engellemeye hakkı ve salahiyeti yoktur.' diyerek, kadın milletvekillerimizin TBMM'de başörtüleriyle Meclis çalışmalarına katılmalarını sağlayan tarihi adımı atmıştır. Bu devrim niteliğindeki köklü değişiklikler neticesinde ülkemizdeki kadınların tamamı, ilk kez kılık kıyafetinden dolayı hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan, bakan, milletvekili, belediye başkanı, belediye meclis üyesi olma hakkına kavuştu."

"Savaşın, göç ve terörün mağduru kadınlardır"

Bakan Kaya, 21. yüzyılın kadın vizyonunu, kadının anne kimliğini koruyarak, destekleyerek inşa ettiklerini, o nedenle kadının çalışma hayatıyla aile hayatını uyumlu hale getirmek için birçok yasal düzenlemeyi hayata geçirdiklerini belirterek, hamilelik, doğum ve süt izinleri, esnek çalışma, iş yerlerinde kreş zorunluluğu, Büyük Anneye Destek Projesi gibi, kadınların anneliğini kolaylaştıracak pek çok imkanı uygulamaya aldıklarını söyledi.

Dünyanın dört bir tarafında adalet yerine zulmü ve sömürüyü eksen alanların, kadın sorunları konusunda çözümsüzlüğün asıl nedeni olduğunu dile getiren Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Vicdanlı olmak yerine güçlü olmayı tercih edenler, dünyanın dört bir tarafında masum insanların, kadınların ve çocukların hayatını tehdit ediyor. Savaşın, göç ve terörün mağduru kadınlardır. Ekonomik istikrarsızlıkların, yoksulluğun, çatışmanın mağduru kadınlarımız. Oysa tüm bu sorunların üstesinden gelmek için sahip olduğumuz ortak manevi miras, haktan yana, haklıdan yana, masumdan yana olmak için yeterli. Sahip olduğumuz tarihi birikim, yeryüzünde birlik ve kardeşlik iklimini oluşturacak reçete. Medeniyet mirasımızın bize gösterdiği istikamet, mazluma sahip çıkmak, zulme karşı koymaktır. Aynen Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı gibi. Bu tarihi sorumluluk şuuruyla hareket etmek bizim için başarının bizatihi kendisidir. Bu şuurla kadınlar için mücadele ediyor, devletimizin şefkatine sığınan Suriyeli mülteci kadınlara ensar duyarlılığıyla sahip çıkıyoruz. Müslüman kadının, tarih boyunca insanlığa armağan ettiği her değerin özünde de bu medeniyet anlayışı var. Onun için bizde kadın kimliği daima sevgiyle, merhametle, fedakarlıkla ve zarafetle birlikte anılmıştır."

Kaya, kadının, sahip olduğu üstün meziyetlerle ailede, toplumda ve dünyada huzurun mimarı olduğuna, üstlendiği rollerle, tarihin en zor dönemlerinde toplumlara umut ve cesaret verdiğine işaret ederek, "15 Temmuz'da eşi, kardeşi ve evlatlarıyla meydanlara koşan ve zulme karşı duruşunu cesaretle dile getiren kadınlarımız bunu yaptı." dedi.

"16 Nisan Türkiye için dönüm noktasıdır"

Vatanı uğruna şehadete koşan kahraman kadınların bunu başardığını, etrafın ateş çemberi olduğu halde birlik ve beraberliğin, istikrarın ve güçlü iktidarın, güçlü ve kararlı Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde dimdik ayakta olduğunu anlatan Kaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şimdi bize, milletimizin 15 Temmuz direnişiyle verdiği mesaja, 16 Nisan'da 'evet' diyerek karşılık vermek düşüyor. İstikrarın kalıcı, istikbalin sağlam ve 15 Temmuz'daki istikbal mücadelemizin sürekli olması için 16 Nisan, Türkiyemiz için dönüm noktasıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile demokrasimiz daha da gelişecek. Türkiye istikrara kavuşacak, kalıcı barış ve kardeşlik gelecek. Yeni anayasayla tüm kadınlar için daha özgür ve daha müreffeh bir Türkiye'nin temellerini birlikte atacağız. Yeni anayasa milletimizin istiklal ve istikbal meselesidir. Aslında yeni anayasa siyaset üstü bir meseledir. Kadınlar olarak, milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek için Çanakkale ruhuyla, 15 Temmuz direniş ruhuyla bu konuda çalışmaya devam edeceğiz. 16 Nisan'da kadın hak ve özgürlüklerini güçlü bir anayasayla, güçlü bir liderle teminat altına alacağız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle geleceğin güçlü, müreffeh Türkiye'sini birlikte inşa edeceğiz. Kadının siyasette daha aktif rol üstlenmesi için 16 Nisan'da 'evet' diyeceğiz. Kapı kapı dolaşarak, meydanları doldurarak, milli iradeye, demokrasimize sahip çıkacağız. Kalıcı siyasi istikrar için, kaosa yol açan koalisyon dönemlerini bitirmek için 'evet' diyeceğiz."

"Kadın bir toplumun varlık izahıdır"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de kadınların çocuğun, erkeğin ve bir milletin, duygu, düşünce, ahlak, inanç ve medeniyet membası, kadınlar bir gün değil, her gün, bir ömür değil, asırlar boyu dünyaya bırakılmış her izin menşei olduğunu ifade etti.

Türkmen, kadınların bir milletin şekillenmesinde emekleriyle faktör değil, aktör olma vasfına haiz ve bu tanımlara sığmayacak kadar kutlu olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Çünkü kadın, bir toplumun varlık izahıdır. Çünkü kadın gelecek nesillerin mimarıdır. Çünkü kadın vatan müdafaasına asker yetiştiren kutlu bir armağandır. İşte bizler, bugün burada sizlerle bir araya gelme vesilesi olan Dünya Kadınlar Günü'nü, bunca kıymeti hatırlamak ve ulaşabildiğimiz her kalbe hatırlatmak adına önemsiyoruz. Bu yıl dünyanın farklı ülkelerinden sonsuzluğa talip olan ve hayata iz bırakan hanımefendileri ağırlamanın saadetini ve ayrıcalığını yaşıyoruz. Davetimize uzak diyarlardan gelerek icabet ederek, bizleri onurlandıran misafirlerimize ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyuyoruz."

İki oturum halinde gerçekleşecek zirvenin açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan yaptı.

Zirveye, 2011 yılı Nobel Barış ödülünü alan, "Demir Kadın" ve "Devrimin anası" isimleriyle anılan Yemenli aktivist Tevekkül Karman, Brüksel Parlamentosu Milletvekili Mahinur Özdemir, Suriye'nin doğu Halep bölgesindeki katliamı annesiyle birlikte sosyal medya üzerinden dünyaya duyuran 7 yaşındaki Bana el-Abed'in annesi Fatma el-Abed, Time dergisine kapak olan Hollanda'nın ilk başörtülü avukatı, Müslüman kurum ve kuruluşların yönetim kurumlarında görev yapan Famila Arslan, Müslüman Kadınlar Birliğinin Başkanı, Cemaat-i İslami Partisi Kadın ve Aile Komisyonu ile Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Samia Raheel Gaazi, 15 Temmuz gazileri Safiye Bayat ile Ayla Kasarcı, Hollanda Otizm Vakfı tarafından elçi seçilen Birsen Başar da katılıyor.

Etkinlik, programların ardından bugün sona erecek.