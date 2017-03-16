Kadın çobanın '30 yıllık emeğini' çaldılar

Başkentte, bir kadın çobanın ağılından 90 koyununu çaldığı tespit edilen 2 zanlı jandarma ekiplerince yakalandı.

Gölbaşı ilçesi Dikilitaş köyünde yaşayan Arife Gürsoy, 10 Mart'ta koyunlara yem vermek için ağıla girdiğinde hayvanların çoğunun yerinde olmadığını fark etti.

Gürsoy'un ihbarı üzerine jandarma ekipleri yaptıkları incelemede, çadır ağılın bir kısmının kesilerek açıldığını ve koyunların buradan çıkarıldığını belirledi.

Jandarmanın çalışmaları sonucunda koyunları çaldıkları tespit edilen ancak kimlikleri açıklanmayan 2 kişi gözaltına alındı. Zanlıların gösterdiği yerde çalınan 90 koyundan 60'ı bulundu.

"Canımı, ciğerimi yaktılar"

Gürsoy, çalınan koyunların çoğunun kuzusu olduğunu ve annelerini ememedikleri için telef olduklarını söyledi.

Yıllardır çobanlık yaptıklarını ve geçimlerini bu şekilde sağladıklarını dile getiren Gürsoy, "30 senelik emeğim gitti. Ben kendi başıma bakıyordum. Vicdansızlar, çoluğumun çocuğumun rızkını aldılar. Kuzulu koyunlarımı çaldılar, telef olmalarına neden oldular. Daha kuzuların suları duruyor. Canımı, ciğerimi yaktılar, Allah da onların canını ciğerini yaksın." dedi.

Gürsoy, koyunlarından 60'ını getiren ve hırsızları yakalayan güvenlik güçlerine teşekkür etti.