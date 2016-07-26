Kadıköy Kaymakamı Kurubal gözaltına alındı

İSTANBUL
FETÖ'nün darbe girişiminin ardından görevden uzaklaştırılan Kadıköy Kaymakamı Birol Kurubal'ın gözaltına alındığı bildirildi.
Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, darbe girişiminden sonra başlatılan soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan Kurubal, Kadıköy'de gözaltına alındı. Kurubal'ın Acıbadem'deki evinde arama yapılıyor.
Kadıköy ilçesinde 2012 yılından bu yana kaymakamlık yapan Birol Kurubal, FETÖ mensuplarınca 15 Temmuz'da gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan 246 mülki amir arasında yer alıyordu.
AA