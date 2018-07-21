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Kadıköy Göztepe'de, doğalgaz borusu delindi

Kadıköy Kurbağlıdere'deki ıslah çalışmaları sırasında, Göztepe Köprüsü'nden geçen doğalgaz borusu delindi.

Kadıköy Göztepe'de, doğalgaz borusu delindi

Kadıköy Kurbağlıdere'deki ıslah çalışmaları sırasında, Göztepe Köprüsü'nden geçen doğalgaz borusu delindi.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 11:04
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Kadıköy Göztepe'de, doğalgaz borusu delindi

İstanbul Kadıköy Kurbağlıdere'deki ıslah çalışmaları sırasında, Göztepe Köprüsü'nden geçen doğalgaz borusu delindi.

Alınan bilgiye göre, iş makinesi, Göztepe Köprüsü yanında sondaj yaparken doğalgaz ana borusu delindi. Borudaki hasar nedeniyle doğalgaz çıkışı meydana geldi.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine İGDAŞ ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken İGDAŞ ekipleri de çalışma başlattı.

Bu arada, çalışma nedeniyle Göztepe Köprüsü altındaki yan yol trafiğe kapatıldı. Hasar nedeniyle doğalgaz alamayan bölgenin bulunmadığı öğrenildi.

AA

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İstanbul KadıköyGöztepe KöprüsüDoğalgaz Borusu DelindiDoğalgaz Borusu
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