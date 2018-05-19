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Kadıköy'de tarihi binadan kopan parçalar yola düştü

Kadıköy'de kullanılmayan tarihi bir binadan kopan parçalar yola ve kaldırıma düştü.

Kadıköy'de tarihi binadan kopan parçalar yola düştü

Kadıköy'de kullanılmayan tarihi bir binadan kopan parçalar yola ve kaldırıma düştü.

19 Mayıs 2018 Cumartesi 09:45
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Kadıköy'de tarihi binadan kopan parçalar yola düştü

Kadıköy'de kullanılmayan tarihi bir binadan kopan parçalar yola ve kaldırıma düştü.

Alınan bilgiye göre, Yeldeğirmeni Mahallesi Nemlizade Sokak'taki 62 numaralı beş katlı tarihi binadan kopan parçaların yola ve kaldırıma gürültüyle düşmesi üzerine çevredekiler polis ve belediye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler, binanın çevresine güvenlik şeridi çekti.

Belediye yetkilileri, binanın ilçedeki tarihi eserler envanterinde yer aldığını ve uzun süredir kullanılmadığını belirtti.

Kaldırıma ve yola düşen parçalar, belediye ekiplerince temizlendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KadıköyKadıköyde Tarihi Bina
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