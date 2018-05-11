Kaderleri mühürlenmiş civcivler

Daha çok para daha çok satış.

Almayın işte, almayın ki satamasınlar… Para sevdasına esir gitmesinler.

İnsanların yaşam alanlarını genişletmesi sonucu her yıl onlarca tür canlı evrenden silinirken, ilkbaharın kurbanlarıdır boyalı civcivler. Biz insanların diğer canlıların yaşam alanlarına müdahalesinin doruk noktası bu olsa gerek.

Ufacık tefecik civcivciklerin boyanıp pazarda kasalar içerisinde satışa sunulmuş halini gördüm. Kalabalıklar arasında itiş tepiş sandık ve kâğıt kutularda rengârenk top gibi dönüp duruyorlar. “pembesinden morundan bana al' diyen çocuklar başında bekliyor. Evlerinde bakmak için. Oysaki tavuk evde beslenecek bir hayvan değildir. Onların satışını gördükçe acısını iliklerimde hissediyorum.

Renkli civciv aldığımız zaman çocuklar çok mutlu, peki ya civcivler mutlu mu? Unutmayın! Sevimliliğinin bedelini canıyla ödeyen masun bir candır. Alınmamalıdır. Çocuklara oyuncak edilmemelidir. Bu hayvanları üreten, üzerinden para kazanan, evine ekmek götüren her kimse, yapacak iş mi yok? Mendil sat, maydanoz sat, ayakkabı boya, ama bu nedir civciv boyayıp satma? Hiç mi sızlamıyor vicdanınız?

Civcivlerin renklendirme işlemleri kimyasal maddeler kullanılarak yapılmakta. Kazanlarda kaynatılıp soğutulan toz boya su karışımının içine, balık gibi daldırılıp çıkartılıyorlar. Renk değişimi sağlandıktan sonra güneş altında sıcak ve rüzgârlı bir ortamda kurumaya bırakılıyor civcivler. Boyalı suyun içinde oyun hamuru gibi yuvarlanıp pazarlanması içler acısı. Diğer bir yöntem ise; ilk kuluçka dönemlerinde gıda boyası ılık suya karıştırarak yumurtaya enjekte ediliyor. Sarı, mor, mavi, pembe…

Normal olarak da kimyasal işlem uygulandığı için diğer civcivlere göre bağışıklık sistemi zayıf.

İnsanoğluna ne zararı var ki bu kadar işkence yapılıyor. Duyduğuma göre, satıcılar civcivleri canlı gösterebilmek için genelde beslemezlermiş. Beslenmeyen civciv daha hareketli ve sesli olurmuş. Satın alan çocuk eve getirip beslediğinde, zaten üşütmüş olan civciv son gücünü de yemek için harcıyor ve sonunda ölüyor.

Nasıl boyandıklarının videosunu izledim. Korkunç görüntüler karşısında insanlığımdan utandım. Acımasızlığın, vicdansızlığın son noktası. Bana göre en büyük insanlık suçu.

Hepsi ölüyor onların, hatta boyandıkları anda bitmiş bir hayatın son anlarını yaşıyorlar. Ben hiç uzun ömürlü olanını görmedim. Kaderleri mühürlenmiş civcivler. Ömürleri renkli ve kısa kelebekler gibi…

Yeryüzünün masum canlıları civcivce yaşamanızı diliyorum.