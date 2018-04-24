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KADEM'den Kılıçdaroğlu'na tepki

KADEM, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun TBMM Genel Kurul'daki konuşmasında, kadın milletvekiline yönelik sözlerine tepki gösterdi.

KADEM'den Kılıçdaroğlu'na tepki

KADEM, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun TBMM Genel Kurul'daki konuşmasında, kadın milletvekiline yönelik sözlerine tepki gösterdi.

24 Nisan 2018 Salı 13:01
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KADEM'den Kılıçdaroğlu'na tepki

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, TBMM'nin açılışının 98. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplanan Genel Kurul'daki konuşmasında, kadın milletvekiline yönelik sözlerine tepki gösterdi.

KADEM'den yapılan yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, dün Genel Kurul'da yaptığı konuşmada kadın milletvekillerine yönelik ayrımcı bir dil kullandığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun sıkça başvurduğu kadına yönelik nefret ve ayrımcılık içeren diline artık yeter diyoruz. Daha evvel şiddet konusunda çok vahim bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, 'Adam iş bulamayınca ne yapacak, karısını dövecek' demiş ve kadına karşı şiddeti

sosyal koşullara bağlayarak meşrulaştırmıştı. Son olarak Cumhuriyet'in 98. yıl dönümü sebebiyle TBMM'de gerçekleştirilen 23 Nisan oturumunda konuşan Kılıçdaroğlu'nun hedefinde yine kadınlar vardı. Kılıçdaroğlu sözlerine itiraz eden kadın milletvekillerine 'Evde misin?' 'Mahallede misin?',

'Dedikoducu' diyerek aşağılamaya çalıştı ve kadın vekillere adeta 'Meclis'te ne işiniz var, evinize gidin' mesajı verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden kadınlara 'had bildirme' utancına bir kez daha şahit olmak istemiyoruz. Kılıçdaroğlu'nun, adabımuaşeretten uzak, ayrımcı, ötekileştirici ve

kadını aşağılayan cinsiyetçi dilini kamuoyuna şikayet ediyor ve kendisini özür dilemeye davet ediyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Kemal KılıçdaroğluKademKadın Ve Demokrasi Derneği
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