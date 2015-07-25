Kaçırılan sağlık personelleri ve işçiler serbest bırakıldı

ERZURUM/ŞIRNAK - Erzurum'un Tekman ilçesinde silahlı 4 terörist tarafından kaçırılan 3 sağlık personeli serbest bırakıldı.



Alınan bilgiye göre, "hamile hasta" ihbarı için gittikleri Tekman ilçesi Çukuryayla Mahallesi Şekerli mezrası dönüşünde teröristlerce durdurulan ambulansta bulunan sürücü, 1 hemşire ve 1 acil tıp teknisyeni, 04.00'te ilçenin Hacıömer Mahallesi yakınlarında serbest bırakıldı.



İl Sağlık Müdürü Dr. Serhat Vançelik, teröristlerce alıkonulan ambulansın GPS'inin söküldüğünü, bu nedenle aracın yerinin bir süre tespit edilemediğini söyledi.



Vançelik, serbest bırakıldıktan sonra ambulanslarıyla Hacıömer Karakoluna giden arkadaşlarının sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.



15 işçi serbest



Silopi'de terör örgütü PKK tarafından kaçırılan termik santralde görevli 15 işçi, bir süre sonra serbest bırakıldı, teröristler 5 iş makinesini ateşe verdi.



Alınan bilgiye göre, Cudi Dağı yakınlarındaki özel şirkete ait termik santralin kömür üretim sahasını basan bir grup terörist, 5 iş makinesini ateşe verdikten sonra minibüsle vardiya değişimine gelen 15 işçiyi kaçırdı.



Terör örgütü mensupları, olay yerinden uzaklaştıktan bir süre sonra alıkoydukları işçileri serbest bıraktı.



Jandarma ekipleri, bölgede operasyon başlattı.



Bu arada, saldırı nedeniyle ilçeye elektrik sağlayan hattın beslendiği termik santralin kömür üretim sahasında çalışmaların durduğu, bunun da enerji sıkıntısına yol açabileceği öğrenildi.

