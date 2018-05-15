Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 22°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
103370
ALTIN
184.478
DOLAR
4.3716
STERLİN
5.9297
EURO
5.2164
Buray’ın gizemli aşkı
Buray’ın gizemli aşkı
Eli'nin Öyküsünü Kendisinden Dinliyoruz
Eli'nin Öyküsünü Kendisinden Dinliyoruz
Erdoğan'dan 'Anneler Günü' mesajı
Erdoğan'dan 'Anneler Günü' mesajı
Beste Yoltay Kelebek Şarkısıyla Dillerde
Beste Yoltay Kelebek Şarkısıyla Dillerde
Osmanlıspor kritik virajda
Osmanlıspor kritik virajda

Kaçakları taşıyan tekne battı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan kaçak göçmenleri taşıyan fiber teknenin batması sonucu Afganistan uyruklu 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.

Kaçakları taşıyan tekne battı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan kaçak göçmenleri taşıyan fiber teknenin batması sonucu Afganistan uyruklu 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.

15 Mayıs 2018 Salı 10:26
0 Okunma
Kaçakları taşıyan tekne battı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan fiber teknenin batması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen kaçak göçmenleri taşıyan fiber tekne, Babakale köyü açıklarında henüz belirlenemeyen nedenle battı.

Teknedeki kaçak göçmenler, denize düştü. Boğulan Afganistan uyruklu 3'ü çocuk 7 kişinin cesedi ile kurtarılan 13 kişi, balıkçılar ve sahil güvenlik unsurlarınca Babakale Limanı'na getirildi.

Cesetler, cumhuriyet savcısının yapacağı incelemenin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi morguna gönderilecek.

"Denizde başka bir kazazede yok"

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, Babakale burnunun 1,3 deniz mili açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin battığı ihbarının alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ve helikopteri sevk edildiği kaydedildi.

Olay mahalli yakınlarında balıkçılık yapan ve arama kurtarma çalışmaları için yönlendirilen tekneler tarafından yarı batık durumda tespit edilen 5-6 metre boylarındaki fiber teknenin çevresinden Afganistan uyruklu 12 göçmen ile İran uyruklu bir göçmen kaçakçısının kurtarıldığı belirtilen açıklamada, Afganistan uyruklu 3'ü çocuk 7 kişinin cansız bedeninin ise Babakale Limanı'na getirildiği bildirildi.

Göçmenlerin ifadelerine istinaden denizde kayıp göçmen olmadığı değerlendirilmesine rağmen sabah saatlerine kadar bir arama kurtarma korvetiyle bir bot tarafından arama çalışmalarının sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, helikopter tarafından termal kamera ile yapılan kontroller sonucunda da denizde başka bir kazazede olmadığının teyit edildiği belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AyvacıkçanakkaleKaçak Göçmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehit Filistinliler için tüm camilerde sela okunacak
Şehit Filistinliler için tüm camilerde sela okunacak
'Çorum'un 'gizemli kızlara' ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum'
'Çorum'un 'gizemli kızlara' ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum'
İstanbul'da 'Açık Kapı Projesi' hayata geçirildi
İstanbul'da 'Açık Kapı Projesi' hayata geçirildi
Turkcell Gebze Veri Merkezi'nin işgali davasında mütalaa
Turkcell Gebze Veri Merkezi'nin işgali davasında mütalaa
Kanserli çocuklara umut oldu
Kanserli çocuklara umut oldu
Takılarının çalındığını öne süren geline dolandırıcılıktan gözaltı
Takılarının çalındığını öne süren geline dolandırıcılıktan gözaltı
FETÖ soruşturmasında 15 şirkete kayyum atandı
FETÖ soruşturmasında 15 şirkete kayyum atandı
"Filistin yalnız değildir, Kudüs yalnız değildir"
"Filistin yalnız değildir, Kudüs yalnız değildir"
Ankara'da ramazan pidesi fiyatı belli oldu
Ankara'da ramazan pidesi fiyatı belli oldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ