Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90186
ALTIN
233.637
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.7416
EURO
6.9689
Kasımpaşa, Sivas deplasmanında
Kasımpaşa, Sivas deplasmanında
Beşiktaş ile Antalyaspor 45. maça çıkıyor
Beşiktaş ile Antalyaspor 45. maça...
Çin’de otel yangını: 18 ölü
Çin’de otel yangını: 18 ölü
Diego Reyes, İstanbul'da
Diego Reyes, İstanbul'da
Yemen'in Beyda ilinde şiddetli çatışma: 13 ölü
Yemen'in Beyda ilinde şiddetli çatışma:...

Kaçakçılıkla mücadele hız kesmedi

Yılın ilk yarısında gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde toplam 1 milyar 147 milyon liralık kaçakçılık önlendi.

Kaçakçılıkla mücadele hız kesmedi

Yılın ilk yarısında gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde toplam 1 milyar 147 milyon liralık kaçakçılık önlendi.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 11:39
0 Okunma
Kaçakçılıkla mücadele hız kesmedi

Ticaret Bakanlığına bağlı gümrük muhafaza ekiplerince, yılın ilk yarısında gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde toplam 1 milyar 147 milyon liralık kaçakçılık önlendi.

AA muhabirinin Bakanlık verilerinden yaptığı derlemeye göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, başarılı operasyonlarla kaçakçılık faaliyetlerinin önüne geçti.

Bu kapsamda geçen yıl 6 bin 94 olayda 1 milyar 644 milyon lirası ticari eşya, 893 milyon lirası da uyuşturucu madde olmak üzere toplamda 2 milyar 537 milyon lira değerinde kaçakçılık olayını ortaya çıkaran ekipler, bu yılın 6 ayında ise 2 bin 898 olayda toplam 1 milyar 147 milyon liralık kaçakçılığı engelledi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2016'da 3,4 ton olan uyuşturucu madde yakalaması, 2017'de yüzde 670 artarak 26,3 tona yükseldi. Bu rakam 2018 haziran sonu itibarıyla, geçen yılın toplamına yaklaşarak 24,8 tona ulaştı.

Kaçak sigara oranında önemli düşüş

Sigara kaçakçılığıyla mücadele kapsamında önemli tedbirleri hayata geçiren gümrük muhafaza ekipleri, söz konusu dönemde 65 milyon lira değerinde 8 milyon paket sigaranın kaçak yollarla ülkeye girişini engelledi.

Öte yandan, 2014'te yüzde 21 seviyelerine kadar çıkan kaçak sigara oranı, haziran sonu itibarıyla yüzde 8,2 seviyelerine geriledi. Kaçak sigara kullanım oranlarındaki düşüş, sigaradan elde edilen vergi gelirinde yaklaşık 3 milyar liralık artış sağladı.

Aynı dönemde, 71 milyon lira değerinde elektronik eşya, 97,5 milyon lira değerinde gıda maddesi, 133 milyon lira değerinde makine ve aksamı yakalandı.

Ticaret Bakanlığınca, kaçakçılıkla mücadele ve ekonomik kayıpların önüne geçilmesi amacıyla gümrüklerde yeni teknoloji yatırımları için bu yıl 53 milyon lira bütçe ayrıldı.

"Kaçakçılığa göz açtırmayacağız"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yasal ticareti hızlandırmaya yönelik tedbirler alırken aynı zamanda yasa dışı ticareti ve kaçakçılığın terörizm gibi suçlara finansman sağlamasını engellemek için kararlı şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında alınan tedbirlerle ülke güvenliğinin tesisine katkı sağladıklarına dikkati çeken Pekcan, şöyle konuştu:

"Kaçakçılık, hem kamu gelirlerinde ciddi kayba yol açmakta hem de haksız rekabete, gelir dağılımında adaletsizliğe ve iç ekonomide dengesizliğe neden olmaktadır. Ekonomiye olumsuz etkilerinin yanında, uyuşturucu gibi maddelerin kaçakçılığı, geleceğimiz olan gençlerin beden ve ruh sağlıklarını tehdit etmekte, aile yapısını olumsuz etkilemekte, organize suç ve terör örgütlerine finansman sağlayarak onları ayakta tutmaktadır. Toplumumuzun refahı için, kaçakçılıkla mücadele Bakanlık olarak üzerinde önemle durduğumuz alanlardandır. Önümüzdeki dönemde de çalışmalarımız artarak devam edecek, kaçakçılığa göz açtırmayacağız."

Son 5 yılda 270 milyon liralık yatırım

Pekcan, gümrük kapılarında ve limanlarda plaka tanıma, yüz kayıt, kapalı devre televizyon (CCTV), radyasyon izleme sistemleriyle araç, konteyner ve tren tarama, kişilerin üstlerinde taşıdıkları kaçak eşya-patlayıcı madde ve silah tespit gibi güvenlik teknolojisinin gerektirdiği tüm sistemlerin aktif olarak kullanıldığını vurgulayarak, son beş yılda bu alana 270 milyon lira yatırım yapıldığını bildirdi.

Kaçakçılıkla mücadelede vatandaşın desteğine büyük önem verdiklerini ifade eden Pekcan, ALO 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı'na gelen ihbarların anlık olarak değerlendirildiğini sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ticaret BakanlığıKAÇAKÇILIK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dönüş yolundaki sürücülere 'son 30-40 kilometre' uyarısı
Dönüş yolundaki sürücülere 'son 30-40 kilometre' uyarısı
Sınır ötesi operasyonların terör örgütüne yıkıcı etkisi
Sınır ötesi operasyonların terör örgütüne yıkıcı etkisi
TDV 430 bin hisse kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı
TDV 430 bin hisse kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı
ÜÇ İMZALI BİLGE GAZETECİ
ÜÇ İMZALI BİLGE GAZETECİ
ABD’Lİ UZMANLAR UYARDI: "EKONOMİ SİYASETE KURBAN EDİLMEMELİ "
ABD’Lİ UZMANLAR UYARDI: "EKONOMİ SİYASETE KURBAN EDİLMEMELİ "
Bakan Soylu, jandarma personeliyle bayramlaştı
Bakan Soylu, jandarma personeliyle bayramlaştı
Ülkemize dönük her türlü kirli oyun bozulacaktır
Ülkemize dönük her türlü kirli oyun bozulacaktır
Ankara Valiliğinden açıklama
Ankara Valiliğinden açıklama
Bakan Pakdemirli'den vatandaşlara uyarı
Bakan Pakdemirli'den vatandaşlara uyarı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ