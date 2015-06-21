Kaçakçıları yakalamak isterken şehit oldu

RENİZLİ - Honaz'a bağlı Emirazizli Mahallesi'nde bir istihbaratı değerlendiren uzman çavuş Cengiz Darbaş (32) ve 2 askerden oluşan jandarma ekibi, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 5 kişiyle karşılaştı.

Bu kişileri yakalamak için müdahalede bulunan Darbaş, çıkan boğuşmada yaklaşık 30 metrelik uçurumdan düştü. Uzman çavuş olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, kaçmaya çalışan Ö.Ç, O. Ç, T.Ç. ve B.Ç'yi olay yerinde yakaladı, zanlılardan C.Y'yi yakalamak için de çalışma başlatıldı.

Uzman çavuş gibi aynı yerden düşen askerler Gökhan Koyunoğlu ile Göktuğ Şenyüz de ağır yaralandı. Askerler Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.