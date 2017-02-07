Kaçak kazıdan tarihi mücevher çıktı

Yatağan ilçesinde kaçak kazı yaptığı öne sürülen kişinin evine düzenlenen operasyonda, Helenistik döneme ait, piyasa değeri 500 bin ile 1 milyon lira arasında değişen tarihi eser niteliğinde mücevherat ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Yatağan ilçesi Çukuröz Mahallesi Karadiken mevkisinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen Ş.D'nin evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, Helenistik döneme ait, piyasa değerinin 500 bin ile 1 milyon lira arasında değiştiği değerlendirilen tarihi eser niteliğinde mücevherat, 4 av tüfeği, bir detektör ele geçirildi.

Altın ile değerli taşların kullanıldığı kolye ve küpe gibi mücevherler, savcılık incelemesinin ardından Muğla Müzesi yetkililerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "tarihi eser kaçakçılığı yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.