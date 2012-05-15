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Kaçak içki ve sigarada artış

Gelir İdaresi Başkanlığının denetimleri, sigara ve alkollü içki kaçakçılığındaki artışı gözler önüne serdi

Kaçak içki ve sigarada artış

Gelir İdaresi Başkanlığının denetimleri, sigara ve alkollü içki kaçakçılığındaki artışı gözler önüne serdi

15 Mayıs 2012 Salı 12:54
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Kaçak içki ve sigarada artış
ANKARA - İdarenin tespit ettiği bandrolsüz sigara miktarı son 1 yılda yüzde 57, bandrolsüz alkollü içki miktarı da yüzde 59 arttı.

AA muhabirinin Gelir İdaresi Başkanlığının Faaliyet Raporundan derlediği verilere göre, Bandrollü Ürün İzleme Sistemi uygulaması çerçevesinde geçen yıl ayda ortalama 868 personel saha denetimlerine katıldı. Bu kapsamda 2011 yılında 304 bin 194 mükellef nezdinde saha denetimi gerçekleştirildi. Başkanlık, yeni dönemde kaçak ürünlere karşı denetimleri daha da artırdı. Denetlenen ürün sayısı önceki yıla göre 3 kattan fazla arttı.
2010 yılında 959 bin 486 olan savcılığa bildirilen bandrolsüz sigara sayısı, 2011 yılında 1 milyon 509 bin 486'ya yükseldi.
Geçen yıl 60 bin 687 bandrolsüz, 24 bin 473 taklit bandrollü, 69 bin 712 niteliği uygun olmayan alkollü içki ele geçirildi.
Tütün mamulleri ve alkollü ürünlerle ilgili kaçakçılık olaylarıyla mücadele için önceki yıl illerde özel ekipler oluşturan Gelir İdaresi Başkanlığı, yeni dönemde kaçak ürünlere karşı denetimleri daha da artırdı.

AA

Son Güncelleme: 15.05.2012 04:55
Anahtar Kelimeler:
Kaçak
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