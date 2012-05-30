Kaçak avlanmanın bedeli ağır

ANKARA - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün 2012-2013 av sezonu öncesi çalışmaları devam ediyor. 2012-2013 av sezonunda, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Merkez Av Komisyonu'nca koruma altına alınan türler ile Merkez Av Komisyonu'nca belli edilen sürelerde avlanmasına izin verilen türlerin Kara Avcılığı Kanunu hükümlerine aykırı avlanmaları halinde, kabahatlilerden talep edilecek tazminat bedelleri belli oldu.



Buna göre, Anadolu yaban koyunu ve yaban koyunu avlayana 60 bin, pars avlayana 50 bin, alageyik avlayana da 25 bin lira para cezası uygulanacak.