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Kabe ve Medine'nin açık ve kapalı alanlarında, fotoğraf ve video çekimine yasak!

Suudi Arabistan, kutsal mekanlar Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin her yerinde fotoğraf ve video yasağı getirdi. Yasağa uymayanların cihazlarına el konulacak.

Kabe ve Medine'nin açık ve kapalı alanlarında, fotoğraf ve video çekimine yasak!

Suudi Arabistan, kutsal mekanlar Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin her yerinde fotoğraf ve video yasağı getirdi. Yasağa uymayanların cihazlarına el konulacak.

23 Kasım 2017 Perşembe 13:32
19 Okunma
Kabe ve Medine'nin açık ve kapalı alanlarında, fotoğraf ve video çekimine yasak!

Yasağın, her ne suret ve amaçla olursa olsun, tüm ziyaretçiler yanında,medya temsilcilerinide kapsadığı ifade edilen genelgede, kutsal mekanları koruma amaçlı olarak bu tedbirin alındığı vurgulandı. Özellikle fotoğraf ve görüntü kaydeden cihazların yaygınlaşması ile birlikte, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi içinde, ziyaretçilerin’geldikleri ülkelerin bayraklarının havaya kaldırılması, bu şekilde hatıra fotoğrafları çekilmesi ve yapılan konuşmalarla sözkonusu mekanlarda ibadet amaçlı bulunan cemaatin rahatsız edildiği vurgulanırken,ziyaretçilerden de ’kendilerine daha önce bu konuda uyarı yapılmadığı’ bilgisi alındığı belirtildi.

Suudi Arabistan Krallığı Dışişleri Bakanlığı tarafından, aynı genelge ile ibadetlerin daha sağlıklı bir şekilde yerine getirilebilmesi için yürürlüğe konulan yasağa aykırı davranılması durumunda, fotoğraf ve video tespitine yarayan aletlere el konulacağı ve yasal işlem yapılacağı ifade edilirken, ilgili ülkelerin de ziyaretçilere gerekli bilgilendirmeyi yapması talep edildi.

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VideoFotoğrafNebeviHaramMescidKabeArabistanHac
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