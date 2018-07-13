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Jeotermal su kaynağı Ağrı'nın umudu oldu

Jeotermal su kaynağı açılışında konuşan Ağrı Valisi Elban, "Bu su kaynağı, bölgeye yapılacak 30 civarındaki otelin jeotermal su ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilir." diye konuştu.

Jeotermal su kaynağı Ağrı'nın umudu oldu

Jeotermal su kaynağı açılışında konuşan Ağrı Valisi Elban, "Bu su kaynağı, bölgeye yapılacak 30 civarındaki otelin jeotermal su ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilir." diye konuştu.

13 Temmuz 2018 Cuma 15:59
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Jeotermal su kaynağı Ağrı'nın umudu oldu

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ile yaptıkları 3,5 milyon liralık protokolün ardından başarılı bir sondaj çalışması gerçekleştirildiğini belirterek, "Bin 500 metrelik kuyumuzda çıkan suyumuzun sıcaklığı 48 derecedir. Bu su kaynağı, bölgeye yapılacak 30 civarındaki otelin jeotermal su ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilir" dedi.

Ağrı'da İl Özel İdaresi ve MTA Genel Müdürlüğünce 2 ay önce başlatılan çalışmalar tamamlandı ve jeotermal su kuyusunun açılışı yapıldı.

Açılış dolayısıyla Ağrı-Van karayolu üzerindeki havaalanı kavşağında program düzenlendi.

Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban, açılışta yaptığı konuşmada, tarifi imkansız mutluluk içinde olduğunu söyledi.

Geçen yıl eylül ayında Ağrı'da özelikle il merkezi civarında jeotermal kaynak bulunduğu konusundaki düşüncelerini MTA ile paylaştıklarını aktaran Elban, "Onlar da uzman ekiplerini bize gönderdiler. İki defa farklı çalışma grupları ile birlikte yaklaşık iki aylık bir etüt çalışması neticesinde bulunduğumuz bu alanda sondaj kararı alındı ve bu karar doğrultusunda bölgede sondaj çalışması başladı." diye konuştu.

"Jeotermal su kaynağı ilimizin gelişimi için itici güç"

Elban, çalışmanın neticesinde arzu ettikleri miktar ve derecenin üzerinde bir jeotermal kaynağa ulaşıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Yaklaşık bin 500 metre derinlikte bir sondaj yapıldı. Bu sondaj için İl Özel İdaremiz ile MTA arasında yapılan protokolün bize yaklaşık 3,5 milyon liralık bir maliyeti oldu. Bu çalışma neticesinde bin 500 metrelik kuyumuzda hali hazırda çıkan suyumuzun sıcaklığı 48 derecedir. Bu, kaplıca için gerekli olan sıcaklığın üzerinde bir derece ve bu bizim için memnuniyet verici. Öte yandan kuyumuzda saniyede 38 litre su çıkmakta. Bu su kaynağı, bölgeye yapılacak 30 civarındaki otelin jeotermal su ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilir. İlimiz için, ilimiz ekonomisi için, istihdam için çok ama çok önemli bir proje ve kaynak olduğunu ve ilimizin gelişimi için çok itici bir güç olduğunu değerlendiriyoruz."

Bölgenin ulaşım konusunda da avantajlı olduğunu anlatan Elban, "Bizim bu alanla ilgili, bu jeotermal bölgeye ve kaplıca merkezine havaalanına gelecek insanlar isterse yürüyerek gelebilecek diye iddiamız vardı. Dolayısıyla bu iddiamızın da doğruluğunu ispatlamak için bu yıl sona ermeden hemen havaalanımızın kavşağından bu alana yaklaşık 140 metrelik köprü de yapıyoruz. Dolayısıyla bu alanı Ağrı-Van karayoluna kestirmeden bağlıyoruz. Bu, alanın ulaşım açısından da cazibesini ciddi miktarda arttıracaktır." diye konuştu.

Bulunulan alanın 600 dönüm üzerinde olduğunu dile getiren Elban, şöyle devam etti:

"İnşallah kısa süre içinde temelini atacağımız kayak merkezi ile birlikte bu jeotermal alanın çok ciddi bir cazibe merkezi haline geleceğini düşünüyorum. Tabi bu sondajı yaparken birçok kişinin emeği ve katkısı var. Her şeyden önce biz bu görüşmeleri yaptığımızda bu alandaki arkadaşlarımızın buraya gelmesi, çalışması ve bu nitelikteki bir aracın MTA Genel Müdürlüğünün envanterinde çok sınırlı olmasına rağmen çok kısa bir süre içerisinde gönderilmesini sağlayan Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'a, Enerji Bakanımız Sayın Fatih Dönmez'e ve MTA Genel Müdürümüz Sayın Cengiz Erdem Bey'e huzurlarınızda çok ama çok teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından vana açılarak su akıtıldı.

Açılış programına, MTA Van Bölge Müdürü Çetin Kartal, il genel meclis üyeleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AğrıAğrı Valisi Süleyman ElbanJeotermal Su Kaynağı
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