Japonya'da deprem

Japonya'nın güneyindeki Okinawa'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kyodo ajansı, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadığı belirtilen 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından acil durum uyarısı yapıldığını duyurdu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin merkez üssünün Okinawa'ya bağlı Nago kentinin 113 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Pasifik Ateş Çemberi deprem ve volkan kuşağında yer alan Japonya, 11 Mart 2011'de tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birini yaşamıştı. 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki tsunami, 19 bin kişinin yaşamını yitirmesine, binlercesinin yaralanmasına ve ülkenin kuzeydoğu kıyılarında büyük hasara yol açmıştı. Ülkede 14 ve 15 Nisan'da meydana gelen 6,4 ve 7,1 büyüklüğündeki depremlerde toplamda 45 kişi hayatını kaybetmişti.