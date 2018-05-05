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Japon şirket Manisa'ya 30 milyonluk yatırım yapacak

Japonya merkezli mürekkep üreticisi Toyo Ink Group, 30 milyon dolarlık yatırım için 62 bin 500 metrekare arazide yapacağı yeni fabrikada laminasyon tutkalı gibi yeni ürünleri hazırlıyor.

Japon şirket Manisa'ya 30 milyonluk yatırım yapacak

Japonya merkezli mürekkep üreticisi Toyo Ink Group, 30 milyon dolarlık yatırım için 62 bin 500 metrekare arazide yapacağı yeni fabrikada laminasyon tutkalı gibi yeni ürünleri hazırlıyor.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 14:37
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Japon şirket Manisa'ya 30 milyonluk yatırım yapacak

Japon mürekkep üreticisi Toyo Ink, 30 milyon dolarlık yatırımla Manisa'da yeni fabrika kuracak.

Türkiye'deki faaliyetine 2016'da Dyoinks'e ait Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesisin yüzde 75'lik hissesini satın alarak başlayan Toyo Ink, şimdi kentte ikinci yatırımını hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Manisa'da 62 bin 500 metrekare arazi satın alan Japon firma, 30 milyon dolar yatırımla laminasyon tutkalı gibi yeni ürünleri Avrupa, Ortadoğu, Batı Asya ve Afrika pazarında satışa sunacak.

Toyo Matbaa Mürekkepleri Yönetim Kurulu Başkanı Koji Wada, yaptığı açıklamada, Türkiye'de aldıkları yatırım kararının kendileri açısından olumlu olduğunu bildirdi.

"Bu yatırım kararımız Türkiye'ye olan güvenimizin bir kez daha ortaya koydu"

Yeni yatırımla Doğu Avrupa, Ortadoğu, Batı Asya ve Afrika pazarlarındaki paylarını artıracaklarını belirten Wada, "Toyo Ink olarak Türkiye'ye yatırım yapmamızdaki en önemli sebep buradaki potansiyeli görüyor olmamızdı. Ayrıca iş potansiyelimizi artırmayı ve daha fazla üretim yapmayı amaçlıyoruz. Bu yatırım kararımız Türkiye'ye olan güvenimizin bir kez daha ortaya koydu." ifadelerini kullandı.

Wada, Manisa'daki fabrikada yeni ürünlerin üretimine de başlayacaklarını kaydetti.

Yeni yatırım ile şirketin normal üretiminin dışında yeni ürün faaliyetine başlayacaklarını anlatan Koji Wada, "Bu yatırımla beraber mevcut ürünlerimizi sürdürürken aynı zamanda laminasyon tutkalları ve reçineler gibi kendi işimiz olan ama şirketimiz bünyesinde üretimini henüz gerçekleştirmediğimiz ürünleri de üretiyor olacağız." diye konuştu.

Japon yatırımcıların Türkiye'ye olan güveni yüksek

Şirketin Türk CEO'su Yakup Benli ise Toyo Ink, dünya pazarının birçok noktasına ihracat yapacakları yeni fabrikanın temelini yakın zamanda atacaklarını ifade etti. 

62 bin 500 metrekarelik arazinin alınması ile yürüttükleri faaliyetlerin kapasitesini artırmak ve yeni ürün gruplarındaki etkinliği sürdürmeyi hedeflediklerine işaret eden Benli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Satın alma ve yeni yatırım hamlenin gerçekleşmesi Japon yatırımcıların Türkiye'ye duyduğu güvenin ve beklentilerinin yüksekliğinin göstergesidir. Şu an hali hazırda Türkiye ve civar coğrafyaya da baktığımızda Balkanlar, Türkiye Cumhuriyetler, Doğu Asya Ortadoğu ve Afrika kıtasının tamamı buradan ihracatlar gerçekleştirmekteyiz. Şu an 24 ülkeye yaptığımız ihracatımızı ilerleyen zaman içinde ve yatırımın verdiği güç ile daha da artırma konusunda beklentilerimiz devam etmektedir. Yeni yatırımla birlikte öncelikle mevcut ARGE faaliyetlerini yeni bir ARGE binası çatısı altında çok daha fazla laboratuvar ve test ekipmanları ile sürdürmeyi planlıyoruz. 2017 yılında şirketimiz Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından mevcut ARGE merkezi olarak akredite oldu. Bu yatırımla birlikte hem istihdama, ekonomiye katkı ve hem de Türkiye'nin ihracat hedeflerinin gerçeklemesi için büyük bir katkı beklentimiz var."

AA

Anahtar Kelimeler:
Toyo Ink
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