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Jandarmanın SİHA filosu büyüyor

Baykar, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından kullanılmak üzere 6 "Silahlı Bayraktar TB2" insansız hava aracı ve 3 yer kontrol istasyonu daha teslim etti.

Jandarmanın SİHA filosu büyüyor

Baykar, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından kullanılmak üzere 6 "Silahlı Bayraktar TB2" insansız hava aracı ve 3 yer kontrol istasyonu daha teslim etti.

03 Ağustos 2018 Cuma 10:28
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Jandarmanın SİHA filosu büyüyor

Jandarma Genel Komutanlığının envanterine 6 yeni Silahlı Bayraktar TB2 insansız hava aracı (SİHA) katıldı.

Türk savunma sanayisinin insansız hava aracı (İHA) üreticilerinden Baykar, güvenlik güçlerinin bu alandaki ihtiyaçlarını karşılamak ve aldığı siparişleri kısa sürede teslim etmek için yoğun çalışma yürütüyor.

Bu çalışmalar sonucu sözleşme sürelerinden çok önce teslimatlara imza atan Baykar, son olarak jandarma personeli tarafından kullanılmak üzere 6 SİHA ve 3 yer kontrol istasyonu teslimatı daha gerçekleştirdi.

SİHA'ların performans ve fonksiyonel test ve kabul uçuş kriterlerini başarıyla tamamlamasıyla kabul işlemleri yapıldı.

Bu yıl teslimat sayısı 20'ye ulaştı

Jandarmaya yapılan son teslimatla bu yıl silahlı ve keşif amaçlı Bayraktar TB2 teslimatı sayısı 20'yi buldu.

Bu teslimatla envanterdeki silahlı ve keşif amaçlı Bayraktar TB2 sayısı da 58'e yükseldi. Araçların 34'ü Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 6'sı Emniyet Genel Müdürlüğü, 18'i de Jandarma Genel Komutanlığında görev yapıyor.

Envanterde yer alan ve silahlı atış yapma kabiliyetine sahip konfigürasyondaki Bayraktar TB2 sayısı da 35'e ulaştı.

Sırada Bozok entegrasyonu var

İHA ve SİHA'lar iç güvenlik operasyonlarının yanı sıra son dönemde gerçekleştirilen sınır ötesi harekatlarda önemli görevler üstleniyor.

Aynı anda 4 akıllı mühimmat taşıyabilen SİHA'lar üreten Baykar, ROKETSAN tarafından geliştirilen mini akıllı mühimmatlar (MAM) MAM-L ve MAM-C'yi Bayraktar TB2'ye entegre etti. Bayraktar TB2, son olarak TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen yerli İHA mühimmatı Bozok ile atışlar gerçekleştirdi. Yakın zamanda Bozok'un da Bayraktar TB2'ye entegrasyonunun tamamlanması hedefleniyor.

Havada kalma süresi 24 saati bulan, 27 bin 30 feet irtifa rekoruna sahip Bayraktar TB2, 100 kilogram yük taşıyabiliyor. Bayraktar TB2, üzerindeki sensörlerle gece ve gündüz faaliyet gösterebiliyor.

Aktif keşif, gözetleme ve istihbarat uçuşları yapan Bayraktar TB2, elde ettiği görüntüyü harekat merkezlerine gecikmesiz aktarabilme, mühimmat taşıyabilme, kendi mühimmatıyla hedeflere taarruz edebilme özelliklerine sahip.

Bayraktar TB2, gerektiğinde dost muharip uçaklar için lazerle hedef işaretlemesi yapabiliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Jandarma Genel KomutanlığıSihaSilahlı Bayraktar
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