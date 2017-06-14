İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma teşkilatının 178'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Jandarma teşkilatının çeşitli kademe ve rütbelerindeki personelle İçişleri Bakanlığında bir araya geldi.

Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Jandarma teşkilatının 178'inci kuruluş yıl dönümünün Türk milletine ve teşkilata hayırlı olmasını diledi.

Kurulduğu günden bu yana milletin huzuru, ülkenin birliği, beraberliği ve bağımsızlığı için 1915'te Çanakkale'den 2017'de Kato'ya kadar büyük bir mücadele ortaya koyan teşkilata teşekkür eden Soylu, bir taraftan asayiş, trafik, uyuşturucu diğer taraftansa terörle mücadele gibi pek çok alanda ülkenin huzuru için çalışan teşkilatın her geçen gün kapasitesini arttırdığını anlattı.

Soylu, jandarma teşkilatının, başarılı yöneticiler ve akademisyenleriyle Türkiye'nin göz bebeği haline geldiğine işaret ederek, "Jandarmanın gücü, milletin gücüdür, Türkiye'nin gücüdür, cumhuriyetimizin, değerlerimizin, inancımızın gücüdür. Bunun farkındayız. Ülkemin 780 bin kilometre karesinde çalışan ve yurt dışında da bizi başarılı bir şekilde temsil eden bu büyük aileyi canı gönülden tebrik ediyorum. Bu ailenin mensubu olmaktan da onur ve gurur duyuyorum." diye konuştu.