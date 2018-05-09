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Jandarmadan 'inci kefali' nöbeti

Jandarma ekipleri, Van Gölü'nde yaşayan ve 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde avlanması yasaklanan inci kefalinin neslinin korunabilmesi için göç yolunda gece gündüz nöbet tutuyor.

Jandarmadan 'inci kefali' nöbeti

Jandarma ekipleri, Van Gölü'nde yaşayan ve 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde avlanması yasaklanan inci kefalinin neslinin korunabilmesi için göç yolunda gece gündüz nöbet tutuyor.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 15:13
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Jandarmadan 'inci kefali' nöbeti

Türkiye'nin 3 bin 713 kilometrekare yüz ölçümüne sahip en büyük gölünde neslini devam ettiren inci kefali, üreme dönemi olan nisan ayı ile temmuz ortalarında tatlı su ağızlarına göç ediyor.

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan, üreme döneminde tatlı sulara geçmek için akarsularda akıntıya karşı yüzen ve önüne gelen engelleri adeta uçarak aşmaya çalışan inci kefalinin korunması için güvenlik güçleri yoğun mesai harcıyor.

Büyük sürüler halinde tuzlu ve sodalı göl suyundan uzaklaşıp tatlı su yataklarına akın eden balıklar, yumurtalarını buralardaki bentlere bırakıyor ancak bazı kişilerin üreme döneminde olan balıkları avlamasıyla inci kefalinin nesli tehlikeye giriyor. 

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde avlanması yasaklanan inci kefali neslinin korunabilmesi için Bendimahi Çayı'nın Van Gölü'ne döküldüğü yerde gece gündüz devriye geziyor.

Ekipler, inci kefalinin üreme dönemini sorunsuz geçirmesi ve kaçak avlananların hedefi haline gelmemesi amacıyla başlatılan çalışmaları Van Valiliği koordinasyonunda sürdürüyor.

Jandarma kaçak avcılara göz açtırmıyor

İnci kefalinin üremek için göç ettiği tatlı su kaynaklarından olan Bendimahi Çayı çevresinde önlem alan Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak avcılara göz açtırmıyor.

Özellikle sazlık alanlarda kaçak avlananlar olduğunu belirleyen ekipler, Bendimahi Çayı'nın Van Gölü'ne döküldüğü yerde drone kullanarak şüphelileri suçüstü yakalıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Inci KefaliVan Gölü
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