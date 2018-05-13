Jandarmadan annelere çiçekli kutlama

Rize İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sorumluluk alanlarındaki kontrol noktalarında kadınlara gül ve karanfil vererek, Anneler Günü'nü kutladı.

Gündoğdu Mahallesi Balıkçılar mevkisindeki kontrol noktasında rutin yol uygulaması yapan ekipler, kadınların olduğu araçları durdurdu. Görevli kadın astsubay, "Anneler Günü"nü kutladığı kadın sürücüler ile araçlardaki kadın yolculara gül ve karanfil verdi.

Sürücü Şeyma Küçükahmet, jandarmanın çevirmesine şaşırdığını belirterek, "İlk defa böyle bir uygulamayla karşılaştım. Anneler Günü'müzü kutladıkları için jandarma ekiplerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Diğer sürücü Tuba Küçükahmet de uygulamadan dolayı memnun olduklarını dile getirerek, "Biz bugün çalışıyorduk. Anneler Günü dolasıyla çıkışta piknik yapalım dedik. Böyle bir sürpriz beklemiyorduk. Çok duygulandık." diye konuştu.