Jandarmadan 23 Nisan'a özel klip

Jandarma Genel Komutanlığınca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel klip hazırlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Jandarma Bando Komutanlığı ve Ankara Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu ortaklığında özel hazırlanan video klip, Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Çocuk korosu tarafından 23 Nisan marş ve şiirinin seslendirildiği klibin dış çekimleri, Ulus'taki eski Meclis ve Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'nda gerçekleştirildi.

Çocuklardan bazılarının askeri üniforma, bazılarının da üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün salıncağa binerken çekilen fotoğrafının yer aldığı tişörtü giydiği görülen klip, bir çocuğun avucundaki animasyon ürünü iki kelebeği gökyüzüne bırakması ve Atatürk'ün, "Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir" sözleriyle sona eriyor.