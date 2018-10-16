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Jandarma personeline FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmasında 35'i aktif görevde toplam 50 Jandarma Genel Komutanlığı personeli hakkında gözaltı kararı verdi.

Jandarma personeline FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmasında 35'i aktif görevde toplam 50 Jandarma Genel Komutanlığı personeli hakkında gözaltı kararı verdi.

16 Ekim 2018 Salı 10:01
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Jandarma personeline FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatları tespit edilen 50 Jandarma Genel Komutanlığı personeli hakkında gözaltı kararı çıkardı, 30 zanlı gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemi ile haberleştikleri ve örgütle irtibatlı oldukları belirlenen biri yüzbaşı ve 49'u üsteğmen toplam 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı belirtildi.

Şüphelilerin 35'inin aktif görevde bulunduğu bildirilen açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce sürdürüldüğü kaydedildi.

Zanlılardan 30'unun gözaltına alındığı öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ankara Cumhuriyet BaşsavcılığıFetullahçı Terör ÖrgütüFETÖ
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