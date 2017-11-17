Jandarma Okullar Komutanlığı davasında ara karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimisırasında Jandarma Okullar Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 317 kişinin yargılandığı davada, tutuklu yargılanan sanıkların mevcut halinin devamı kararlaştırıldı.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra sanık yakınları ve avukatları katıldı.

Savunmaların tamamlanmasının ardından sanık ve avukatların talepleri ile duruşma savcısının mütalaasını alan mahkeme, ara kararını açıkladı.

Buna göre, "suçun vasıf ve mahiyeti", "delil durumu" ve "adli kontrol şartlarının bu aşamada yetersiz kalacağı" gerekçesiyle tahliye taleplerini reddeden mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanıkların mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin kaldırılması yönündeki talebi de kabul etmeyen mahkeme heyeti, duruşmayı 26 Mart 2018'e erteledi.

İddianameden

Sanıklar "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "askeri komutanlıkların gasp edilmesi" ve "askeri komutanlığı terk emrine uymama" suçlamasıyla yargılanıyor.

İddianameye göre, önceden hazırlanan, görev yerlerinin belirlendiği isim listelerinin bulunduğu belgeler, poşet içinde sanık Ramazan Akkuş tarafından getirildi. Sanık jandarma kursiyer teğmenler, önceden hazırlanan plan uyarınca bu listeler doğrultusunda 8 kişilik gruplar halinde darbeye yönelik faaliyet yürüttü.

Sanıkların, fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek, Beytepe'deki Jandarma Okullar Komutanlığı karargahını işgali etti.

Bu kapsamda nizamiye bölgesinin giriş ve çıkışlarını engelleyen sanıklar, karargahtaki cephanelikten mühimmat alarak darbe teşebbüsünde rol aldı.