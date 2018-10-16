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Jandarma Komutanları FETÖ'den gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Jandarma Genel Komutanlığı personeline yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş'ın Nurhak İlçe Jandarma Komutanı ile Antalya Finike İlçe Jandarma Komutanı gözaltına alındı.

Jandarma Komutanları FETÖ'den gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Jandarma Genel Komutanlığı personeline yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş'ın Nurhak İlçe Jandarma Komutanı ile Antalya Finike İlçe Jandarma Komutanı gözaltına alındı.

16 Ekim 2018 Salı 15:04
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Jandarma Komutanları FETÖ'den gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, Nurhak İlçe Jandarma Komutanı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında gözaltı kararı çıkarılan 50 Jandarma Genel Komutanlığı personeli arasında yer alan Nurhak İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen M.S.K'yi gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya götürülecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve örgütle irtibatlı oldukları belirlenen bir yüzbaşı ile 49'u üsteğmen hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı.

Antalya

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü ile irtibatları tespit edilen Jandarma Genel Komutanlığı personeline yönelik soruşturma kapsamında Finike İlçe Jandarma Komutanı gözaltına alındı. 

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyon kapsamında, İlçe Jandarma Komutanı Halil Öztürk yakalandı. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere Ankara'ya gönderildi.

Ankara'da yürütülen operasyonda örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve örgütle irtibatlı oldukları belirlenen biri yüzbaşı ve 49'u üsteğmen toplam 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı belirtilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖNurhak İlçe Jandarma KomutanıFinike
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