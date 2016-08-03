Jandarma Genel Komutan Yardımcıları belli oldu

İçişleri Bakanlığının atama kararnamesiyle Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 26 generalin görev yerleri belirlendi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan kararnameye göre, 2803 sayılı kanunun 14. maddesi gereğince, İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığına mensup generallerin atamaları yapıldı.
Yardımcılıklara Korgeneraller Yaşar, Kalkan ve Lapanta getirildi
Buna göre, Jandarma Genel Komutan Yardımcılıklarına Korgeneral İbrahim Yaşar, Korgeneral Ata Kalkan ve Korgeneral Ali Lapanta getirildi.
Kararnamede yer alan diğer generaller ve görev yerleri şöyle:
Tümgeneral Ali Özkara Jandarma Lojistik Komutanlığı,
Tümgeneral Salih Karataş Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı,
Tümgeneral Ali Çardakcı Asayiş Başkanlığı,
Tümgeneral Musa Çitil Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı
Tümgeneral Güray Alpar Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı
Tümgeneral Hacı İlbaş Adana Jandarma Bölge Komutanlığı
Tuğgeneral Halis Zafer Koç Bilecik Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı
Tuğgeneral Fuat Güney Batman Jandarma Bölge Komutanlığı
Tuğgeneral Mehmet Artar Ankara İl Jandarma Komutanlığı
Tuğgeneral Veli Turan Personel Başkanlığı
Tuğgeneral Tanju Selçuk Yücel İstihbarat Başkanlığı
Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu Bursa İl Jandarma Komutanlığı
Tuğgeneral Hüseyin Kurtoğlu İstanbul İl Jandarma Komutanlığı
Tuğgeneral Nurettin Alkan Jandarma Okullar Komutanlığı
Tuğgeneral Ferdi Korkmaz Hakkari İl Jandarma Komutanlığı
Tuğgeneral Ali Demir Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı
Tuğgeneral İsmail Balıbek Bornova 2'nci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı
Tuğgeneral Semih Okyar Foça Jandarma Komando ve Eğitim Merkezi Komutanlığı
Tuğgeneral Mustafa Başoğlu Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı
Tuğgeneral Münir Güzel Jandarma İkmal Komutanlığı
Tuğgeneral Ercan Yaşin Çakırsöğüt 1. Jandarma Komando Tugay Komutanlığı
Tuğgeneral Hakan Saraç Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı
Tuğgeneral Engin Çırakoğlu MEBS Başkanlığı.
AA