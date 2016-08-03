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Jandarma Genel Komutan Yardımcıları belli oldu

İçişleri Bakanlığının atama kararnamesiyle Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 26 generalin görev yerleri belirlendi.

Jandarma Genel Komutan Yardımcıları belli oldu

İçişleri Bakanlığının atama kararnamesiyle Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 26 generalin görev yerleri belirlendi.

03 Ağustos 2016 Çarşamba 09:43
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Jandarma Genel Komutan Yardımcıları belli oldu

 İçişleri Bakanlığının atama kararnamesiyle Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 26 generalin görev yerleri belirlendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan kararnameye göre, 2803 sayılı kanunun 14. maddesi gereğince, İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığına mensup generallerin atamaları yapıldı.

Yardımcılıklara Korgeneraller Yaşar, Kalkan ve Lapanta getirildi

Buna göre, Jandarma Genel Komutan Yardımcılıklarına Korgeneral İbrahim Yaşar, Korgeneral Ata Kalkan ve Korgeneral Ali Lapanta getirildi.

Kararnamede yer alan diğer generaller ve görev yerleri şöyle:

Tümgeneral Ali Özkara Jandarma Lojistik Komutanlığı,

Tümgeneral Salih Karataş Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı,

Tümgeneral Ali Çardakcı Asayiş Başkanlığı,

Tümgeneral Musa Çitil Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı

Tümgeneral Güray Alpar Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı

Tümgeneral Hacı İlbaş Adana Jandarma Bölge Komutanlığı

Tuğgeneral Halis Zafer Koç Bilecik Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı

Tuğgeneral Fuat Güney Batman Jandarma Bölge Komutanlığı

Tuğgeneral Mehmet Artar Ankara İl Jandarma Komutanlığı

Tuğgeneral Veli Turan Personel Başkanlığı

Tuğgeneral Tanju Selçuk Yücel İstihbarat Başkanlığı

Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu Bursa İl Jandarma Komutanlığı

Tuğgeneral Hüseyin Kurtoğlu İstanbul İl Jandarma Komutanlığı

Tuğgeneral Nurettin Alkan Jandarma Okullar Komutanlığı

Tuğgeneral Ferdi Korkmaz Hakkari İl Jandarma Komutanlığı

Tuğgeneral Ali Demir Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı

Tuğgeneral İsmail Balıbek Bornova 2'nci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı

Tuğgeneral Semih Okyar Foça Jandarma Komando ve Eğitim Merkezi Komutanlığı

Tuğgeneral Mustafa Başoğlu Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı

Tuğgeneral Münir Güzel Jandarma İkmal Komutanlığı

Tuğgeneral Ercan Yaşin Çakırsöğüt 1. Jandarma Komando Tugay Komutanlığı

Tuğgeneral Hakan Saraç Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı

Tuğgeneral Engin Çırakoğlu MEBS Başkanlığı.

AA

Son Güncelleme: 03.08.2016 09:44
Anahtar Kelimeler:
TuğgeneralGeneralJandarma Genel KomutanlığıIçişleri Bakanlığı
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