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Jandarma'dan 'Besta Yiğitleri' klibi

Jandarma'nın sosyal medya hesaplarından, Şırnak Besta bölgesinde devam eden operasyonlarda görev alan komando birliklerinin görüntülerinin yer aldığı klip paylaşıldı.

Jandarma'dan 'Besta Yiğitleri' klibi

Jandarma'nın sosyal medya hesaplarından, Şırnak Besta bölgesinde devam eden operasyonlarda görev alan komando birliklerinin görüntülerinin yer aldığı klip paylaşıldı.

26 Kasım 2017 Pazar 15:04
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Jandarma'dan 'Besta Yiğitleri' klibi

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından, Şırnak Besta bölgesinde devam eden operasyonlarda görev alan Çakırsöğüt Komando Tugayına bağlı birliklerin görüntülerinin yer aldığı klip paylaşıldı.

Jandarma Genel Komutanlığının resmi sosyal medya hesaplarından,"Şırnak/Besta Yiğitleri Jandarma Komandolardan sizlere selamlar var"başlığıyla yayınlanan klipte, Çakırsöğüt Komando Tugayına bağlı komandoların zor arazi şartlarında teröristlere karşı yürüttükleri operasyonların görüntülerine yer veriliyor.

Komandolara ait görsellerden oluşan 1 dakika 11 saniyelik klipte, "Birlikten güç doğar" ve "Huzur ve güvenin teminatı" sloganları da yer alıyor.  

AA

Anahtar Kelimeler:
Jandarma Genel KomutanlığıŞırnak
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