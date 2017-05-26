Jandarma, 13 yıllık sır perdesini kaldırdı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 2 Eylül 2004'te meydana gelen ve faili meçhul olarak kalan cinayet, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan özel ekip tarafından aydınlatıldı.

Alınan bilgiye göre, 13 yıl önce Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesi Nusratlı köyünde bir araç içerisinde hareketsiz yatan bir şahsın olduğu ihbarını alan jandarma ekipleri, ilk olarak araç içerisindeki kişinin Hasan Sevinç olduğunu belirledi.

Sevinç'in kimliği belirsiz şahıs veya şahıslar tarafından tek kurşunla vurularak öldürüldüğü tespit edilirken, yapılan tahkikat ve soruşturmada herhangi bir bilgi veya delile ulaşılmaması nedeniyle cinayet dosyası, faili meçhul olarak kapatıldı.

Olayın ardından maktulün ailesinin Çanakkale il Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, mağduriyetlerini bildirmesi üzerine Jandarma İl Komutanının talimatı ve Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Jandarma istihbarat ve KOM şube personelinin bulunduğu özel ekip, soruşturma dosyasını tekrar açtı. Bu ekibe farklı illerden konusunda uzman personel de katılarak soruşturma genişletildi.

Özel ekibin ısrarlı çalışmaları ve elde edilen bulgular sonucunda 4 şüphelinin kimlik bilgilerine ulaşıldı. Soruşturma dosyasını tamamlayan jandarma ekipleri, Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Ayvacık ilçesinde V.U, E.Ö. ve M.C.B'yi gözaltına aldı.

Olaya karışan firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.