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İZSU'dan 'kötü koku' açıklaması

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, "İZSU'ya iletilen koku şikayetleri yerinde inceleniyor. Bölgedeki kanalizasyon hatlarında herhangi bir patlak veya tıkanıklığa rastlanmadı." açıklamasında bulundu.

İZSU'dan 'kötü koku' açıklaması

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, "İZSU'ya iletilen koku şikayetleri yerinde inceleniyor. Bölgedeki kanalizasyon hatlarında herhangi bir patlak veya tıkanıklığa rastlanmadı." açıklamasında bulundu.

11 Eylül 2018 Salı 17:09
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İZSU'dan 'kötü koku' açıklaması

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) kentteki koku şikayetlerinin yerinde incelendiğini bildirdi.

İZSU'dan yapılan yazılı açıklamada, kanalizasyon sisteminde, atık suyun boru içinde taşınımı süresince oluşan kokunun önlenmesi için her türlü çalışmanın yapıldığı belirtilerek bu kokunun kaynağının, Çiğli'deki arıtma ya da kanallar olmadığı iddia edildi.

Gerekli temizliklerin periyodik olarak yapıldığının ifade edildiği açıklamada "Tüm kanalizasyon sistemini kapsayacak bakım, onarım, yenileme işleri her yıl periyodik ve kesintisiz sürdürülüyor. İZSU'ya iletilen koku şikayetleri yerinde inceleniyor. Bölgedeki kanalizasyon hatlarında herhangi bir patlak veya tıkanıklığa rastlanmadı." denildi.

Şikayet konusu olan her adrese gidilerek kanal hattının basınçlı su ile yıkandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2018 yılının ilk 8 ayında 383 kilometre kanalizasyon şebeke hattında temizlik çalışması yapıldı. Satın alınan 2 bin 500 adet rögar hava arıtma ve koku giderim filtrelerinin montajları yapılmaya başlandı. 2000 yılından bu yana faaliyet gösteren Türkiye'nin en büyük ileri biyolojik atık su arıtma tesisi olan Çiğli Atık Su Arıtma Tesisimiz, 7 gün 24 saat çalışıyor. Tesis içinde bulunan koku kontrol ünitelerinin düzenli olarak bakım ve kontrolü yapılıyor."

"Kötü kokuya sebep olacak atık bırakmadık"

Açıklamada, 2015 yılından bu yana Çiğli ve İzmir'deki toplam 22 ileri biyolojik atık su arıtma tesisinde oluşan çamurların, Çiğli'deki Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi'nde kurutularak granül haline getirildiği, bunların Çimentaş ve Batıçim tarafından ek yakıt malzemesi olarak kullanıldığı aktarılarak, şu bilgiler verildi:

"Çamur Kurutma ve Çürütme Tesisi ile eskiden kullanılan çamur depolama alanlarında ve de tüm atık su arıtma tesisi sahasında, TÜBİTAK tarafından koku ölçümleri yapılmakta olup tüm değerler oldukça düşük tespit edilmektedir. Ayrıca İzmir ili hava kalitesinin derecesini belirten Çevre Şehircilik Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi hava kalitesi izleme istasyonlarından alınan sonuçlarla da kokunun, bu tesislerden ve eskiden kullanılmış ve üzeri toprak ve kireçle kapatılmış olan terk edilmiş çamur havuzlarından kaynaklanmadığı görülmektedir. Körfez'e boşalan ana derelerde yağışların bitiminin ardından mayıs ayında büyük bir temizlik yaptık. Meles, Arap, Manda, Poligon derelerinden 89 bin ton malzeme çıkardık. Haziran ayından itibaren derelerimizde su birikintisi kalmadığı gibi kokuya sebep olacak atık da bırakmadık.

Ayrıca kent içindeki evsel atık suları Çiğli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ne ulaştıran Gümrük, Bayraklı, Karşıyaka ve Çiğli Pompa istasyonlarındaki mevcut koku giderme ünitelerinin geliştirilmesi ve kapasitesinin artırılması için hazırladığımız proje, yapım ihalesi sürecinde. Yaza kadar yeni sistem koku giderme ünitelerini bu istasyonlarımıza monte etmiş olacağız. Güneybatı Atık Su Arıtma Tesisi'ndeki havuzların, pompa istasyonu ve çamur ünitelerinin üzerini kapatıp burada oluşan emisyonların kimyasal arıtımını sağlayacak bir koku kontrol sisteminin projesini de tamamladık, Ekim ayında yapım ihalesine çıkıyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
İzmir Büyükşehir BelediyesiİZSU
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