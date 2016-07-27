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İzmir’e '15 Temmuz Demokrasi Meydanı'

İzmir'de Mithatpaşa Endüstri Meslek Lisesi ve Hamidiye Camisi önünde denize doğru oluşturulacak yeni meydana "15 Temmuz Demokrasi Meydanı" adının verilmesi önerildi.

İzmir’e '15 Temmuz Demokrasi Meydanı'

İzmir'de Mithatpaşa Endüstri Meslek Lisesi ve Hamidiye Camisi önünde denize doğru oluşturulacak yeni meydana "15 Temmuz Demokrasi Meydanı" adının verilmesi önerildi.

27 Temmuz 2016 Çarşamba 11:46
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İzmir’e '15 Temmuz Demokrasi Meydanı'
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Mithatpaşa Endüstri Meslek Lisesi ve Hamidiye Camisi önünde denize doğru oluşturulacak yeni meydana "15 Temmuz Demokrasi Meydanı" adının verilmesini önerdi. 

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmirdeniz projesi kapsamında, tarihi anlamda önem taşıyan Mithatpaşa Endüstri Meslek Lisesi’nin bulunduğu bölgeyi "özel proje alan"ı olarak tanımlayan Belediye, burada kıyı ile bütünleşecek yeni bir meydan oluşturmaya hazırlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, projenin ikinci aşamasında vapur yanaşma yeri ve tekne bağlama iskelelerinin de yapılacağı 42 bin metrekarelik bu alana "15 Temmuz Demokrasi Meydanı" adının verilmesini önerdi.

Meydana "15 Temmuz Demokrasi Meydanı" adının verilmesi önerisinin ilk Belediye Meclisi toplantısında gündeme getirilmesi bekleniyor.

AA

Son Güncelleme: 27.07.2016 11:47
Anahtar Kelimeler:
İzmirAziz KocaoğluMithatpaşa Endüstri Meslek LisesiHamidiye Camisi15 Temmuz Demokrasi Meydanı
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