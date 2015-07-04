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İzmir'de yağ fabrikasında yangın

Menderes ilçesinde bir bitkisel yağ rafine fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucunda kontrol altına alındı.

İzmir'de yağ fabrikasında yangın

Menderes ilçesinde bir bitkisel yağ rafine fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucunda kontrol altına alındı.

04 Temmuz 2015 Cumartesi 08:01
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İzmir'de yağ fabrikasında yangın
İZMİR - Menderes ilçesi Tekeli Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bir bitkisel yağ rafine fabrikasında yangın çıktı.

İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıkan yangına, gece vardiyasında çalışan 20 işçi müdahale etti. Durumu itfaiye ekiplerine bildiren işçiler, alevlerin yükselmesi üzerine fabrikayı terk etmeye çalıştı. Bu sırada üst katta bulunan Ahmet Sezigen pencereden atladı. Sezigen'in kendisini tutmaya çalışan İbrahim Gümüş'ün üzerine düşmesi sonucu her ikisi de yaralandı.

Sezigen, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Gümüş ise Nevvar Salih İşgören Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın bitişikteki fabrikalara sıçramadan yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı.

"Yaklaşık 8 milyon lira zarar var"

Fabrika sahibi Hüseyin Kızılelma, sanayi bölgesine gelerek, söndürme çalışmalarını takip etti. Kızılelma, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığını söyledi. 

Kızılelma, "İşçiler müdahale etmişler ama söndürememişler. Bu sırada kayınbiraderim Ahmet Sezigen pencereden atlamış. Aşağıda bulunan arkadaşı İbrahim Gümüş ellerini açıp Ahmet'i tutmak isterken üzerine düşmüş ve her ikisi de yaralanmış. Fabrika sigortalı ama yaklaşık 8 milyon zarar var" dedi.

AA

Son Güncelleme: 04.07.2015 08:34
Anahtar Kelimeler:
İzmirönce VatanYağ Fabrikası
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