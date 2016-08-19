İzmir'de terör saldırılarına tepki

İzmir'de bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, terör saldırıları protesto edildi.

İzmir Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği ile bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde cuma namazının ardından Konak Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, burada büyük bir Türk bayrağı açtı, terör örgütü PKK aleyhine sloganlar attı.

Şehitler için lokma hayrının yapıldığı etkinlikte Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.

Grup adına basın açıklaması yapan İzmir Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Kaymaz, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından bunu başaramayanların başka taşeron terör örgütleriyle kanlı saldırılar yaptığına dikkati çekti.

Terör örgütlerinin çocuk, genç, yaşlı demeden yaptığı saldırıları kınadıklarını belirten Kaymaz, tüm terör destekçilerinin kamu kurumlarından çıkarılması, gereken cezaya çarptırılması gerektiğini kaydetti.

Şehit kanlarıyla alınan Anadolu topraklarının ilelebet Türk yurdu olarak kalacağını, bunu dost düşman herkesin duyması ve bilmesi gerektiğini vurgulayan Kaymaz, "Ne yapsanız boş. Duruşumuzu, imanımızı, vatan sevgimizi, birliğimizi, beraberliğimizi, bayrağımızı, devletimizi, dinimizi ve ülkemizin hiçbir şehrini yıkamayacaksınız." diye konuştu.