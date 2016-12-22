İzmir

'de silahlı ve bombalı saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen

terör örgütü

MLKP üyesi 2 kadın terörist yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü MKLP'nin silahlı kanadı FESK üyesi bir kadının silahlı ve bombalı saldırı amacıyla İzmir'e geldiğini tespit etmeleri üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin titiz çalışması sonrası terör örgütü MLKP üyesi Seda B. ile kentte irtibat sağladığı N.M, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı.

Seda B'nin terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'nin kuzeyindeki kampında bombalı ve silahlı saldırı için eğitim aldığı, kısa süre önce Türkiye'ye giriş yaptığı, N.M ile eylem için İzmir'de keşifte bulunduğu tespit edildi.

Ayrıca Seda B'nin, İzmir'de daha önce Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) adına çeşitli eylemlere katıldığı, Gezi Parkı odaklı eylemlerde ise halkı isyana çağırdığı, kamu mallarına zarar vererek güvenlik güçlerine taşlı sopalı saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında açılan davada bir süre tutuklu yargılandığı, 2014'te yurt dışına kaçtığı, hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlendi.

Seda B. ile N.M işlemleri için Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

AA