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İzmir'de sağanak yağış

İzmir'de yaklaşık 40 dakika süren sağanak, il merkezinde su baskınlarına ve trafiğin kilitlenmesine yol açtı.

İzmir'de sağanak yağış

İzmir'de yaklaşık 40 dakika süren sağanak, il merkezinde su baskınlarına ve trafiğin kilitlenmesine yol açtı.

24 Mayıs 2012 Perşembe 16:21
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İzmir'de sağanak yağış

İZMİR

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 40 dakikada metrekareye 34.4 kilogram yağış düştü.
Kentin mayıs ayı ortalamasının metrekareye 25,7 kilogram olduğunu bildiren yetkililer, 40 dakika etkili olan yağışın 1 aylık ortalamanın üzerinde olduğuna dikkati çekti.
Yağış nedeniyle İzmir'in sahil şeridi ile Konak ve Alsancak bölgelerinde yollarda biriken su, trafiğin kilitlenmesine yol açtı. Öte yandan başta metro çalışmalarının sürdüğü İnönü Caddesi olmak üzere Güzelyalı ve tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda iş yerlerini su bastı.
İtfaiyeye, iş yerini su basması ve mazgalların tıkanmasıyla ilgili 250'ye yakın ihbar yapıldığı öğrenildi.

Ayvalık'ta kuvvetli yağış
Ayvalık'ta etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.
İlçe merkezinde metrekareye 29 kilogram olarak düşen yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.
Çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınına yol açan yağış nedeniyle birçok araç mahsur kaldı, trafik aksadı.
Ayvalık Belediyesi ekipleri, gelen su baskını ihbarlarına yetişmeye çalışırken, pazar alanındaki esnaf da zor anlar yaşadı.

AA

Son Güncelleme: 24.05.2012 08:22
Anahtar Kelimeler:
YağışİzmirSel
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