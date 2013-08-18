İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kent merkezinde saat 18.00'de başlayan gökgürültülü sağanak ve dolu yağışı, rüzgarla etkili oldu. Yaklaşık 5 dakika boyunca yağan dolu nedeniyle, çok sayıda ATM ve araç alarmı çaldı.



Bir saatte metrekareye yaklaşık 18 kilogram yağışın düştüğü kentte, çok sayıda trafik kazası meydana geldi, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle ağaçlar yola ve araçların üzerine devrildi.



Konak'ta, alt geçidi su basması sonucu, kentin ana arterlerinden Mustafa Kemal Sahil Bulvarı yaklaşık 3 saat çift yönlü trafiğe kapandı.



Belediye ekiplerinin müdahalesiyle trafik, yaklaşık 3 saatin ardından kontrollü olarak verilmeye başlandı.



Trafikte uzun süre beklemek zorunda kalan bazı sürücüler, araçlarının kornalarına basarak durumu protesto etti. Tepecik Semti'ndeki Kemer Altgeçidi'ni de su bastı. Suyun içinde kalan bazı araçlar arızalandı, sürücülerine belediye ve polis ekiplerince yardım edildi.



Bu arada, Bayraklı ilçesinde sahildeki parktan geçen Murat Çolak'a (41) yıldırım isabet etti. Ağır yaralanan Çolak, özel bir hastanede tedavi altına alındı.





