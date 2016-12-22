İZMİR

İzmir'de terör örgütü PKK'nın sözde imamlarından olduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menderes ilçesinde terör örgütü PKK'yı destekleyen, sosyal medya aracılığıyla vatandaşların dini duygularını istismar eden ve vatandaşları örgütü desteklemeye yönlendirip devlete karşı kışkırtan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK'nın sözde imamlarından olduğu belirtilen F.D. gözaltına alındı.

Operasyonda, örgütsel dokümanlar, cep telefonları, tablet ve masaüstü bilgisayar ele geçirildi.

AA