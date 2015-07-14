İzmir'de kağıt fabrikasında yangın

İZMİR - İzmir'in Tire ilçesindeki bir kağıt ve ambalaj fabrikasının, geri dönüştürülmek üzere hurda kağıtların toplandığı depo bölümünde yangın çıktı.

Tire Hasan Tahsin Caddesi'nde bulunan kağıt ve ambalaj fabrikasının geri dönüştürülmek üzere hurda kağıtların depolandığı bölümünde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 20 ton atık kağıdın depolandığı bölümü etkileyen yangın nedeniyle gökyüzüne alevler yükseldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin Tire'nin yanı sıra il merkezi ve çevre ilçelerdeki çok sayıda ekibinin müdahale ettiği yangının, fabrikanın diğer bölümlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Halen devam eden yangın nedeniyle ilçe merkezin, duman ve havaya savrulan kağıt küllerinden etkileniyor.