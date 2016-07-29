İzmir'de FETÖ/PDY operasyonu

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2 zanlı tutuklandı, 5 kişi serbest bırakıldı.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla hakkında gözaltı kararı bulunan 9 kişiden A.A, A.I, Ö.Ş.G, F.A, M.Ç, N.S.O. ve E.A. gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen N.S.O. salıverildi. A.A, A.I, F.A. ve E.A. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlılardan M.Ç. ve Ö.Ş.G. ise tutuklandı.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 2 zanlı aranıyor.