Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ortaköy'deki terör saldırısıyla bağlantılı olduğu ileri sürülen şüphelilere yönelik, Bornova ve Buca ilçelerinde özel harekat polislerinin desteğiyle 4 adrese operasyon düzenledi.
Polis ekipleri, operasyonların sürdüğü mahallelerde giriş ve çıkışları kapatarak geniş güvenlik önlemi aldı.
Gece başlayan ve halen devam eden operasyonda ekiplerin şu ana kadar 5 şüpheliyi gözaltına aldığı ve bu sayının artabileceği öğrenildi.
DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen zanlılar, emniyete götürüldü.
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