İzmir'de belediye otobüsü kundaklandı

İZMİR - Erol Şentürk (47) yönetimindeki 35 CZV 93 plakalı belediye otobüsü, Yamanlar semtindeki son durağa gittiği sırada, Onur Mahallesi 7355 Sokak'ta yüzleri poşuyla kapatılmış bir grup tarafından önü kesilerek, durduruldu.
Şentürk'ü indiren zanlıların molotof kokteyleri attığı otobüs, yanmaya başladı. Araca benzin de döken zanlılar, daha sonra kaçtı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi.
Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alıp olay yerinde incelemede bulundu.
AA